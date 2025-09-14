ETV Bharat / state

भारत-पाकिस्तान मैच पर गुस्सा! दिल्लीवाले बोले- पाकिस्तान अटैक करता है, भारतीय क्रिकेट टीम क्यों खेल रही?

नई दिल्ली: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मुकाबले को लेकर राजधानी दिल्ली में विरोध तेज हो गया है. स्थानीय लोगों ने साफ कहा है कि मौजूदा हालात में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी खेल में हिस्सा नहीं लेना चाहिए. उनका आरोप है कि यह महज खेल नहीं बल्कि “व्यापार” बन चुका है, जिसमें राष्ट्रीय भावना की अनदेखी हो रही है.

'बीसीसीआई चंद पैसों के लिए मैच खेलने के लिए कर रही मजबूर'

दिल्ली निवासी बुलेट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि बीसीसीआई चंद पैसों के लिए भारत की टीम को पाकिस्तान से खेलने पर मजबूर कर रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत के खिलाफ खेलने से इनकार कर सकती है तो आखिर भारत की क्रिकेट टीम ऐसा क्यों नहीं कर सकती. बुलेट का कहना था, यह केवल व्यापार है, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ है और मैं इसका पूरी तरह विरोध करता हूं.

'देश अब तक जख्मों से उबर नहीं पाया और मैच कराए जा रहे हैं '

इसी तरह प्रदीप ने कहा कि पाकिस्तान बार-बार भारत पर हमले करता रहा है उन्होंने हाल ही में हुए पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि देश अब तक उन जख्मों से उबर नहीं पाया है. ऐसे में क्रिकेट के जरिए दोस्ती का संदेश देना जनता को स्वीकार नहीं है. प्रदीप ने कहा, “मैं मैच का बहिष्कार करता हूं, यह निर्णय मुझे कतई मंजूर नहीं.”