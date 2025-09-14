ETV Bharat / state

भारत-पाकिस्तान मैच पर गुस्सा! दिल्लीवाले बोले- पाकिस्तान अटैक करता है, भारतीय क्रिकेट टीम क्यों खेल रही?

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर ईटीवी भारत ने दिल्लीवासियों से बात की, जानिए लोगों ने क्या कहा?

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले पर लोगों की राय
भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले पर लोगों की राय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 14, 2025 at 5:06 PM IST

नई दिल्ली: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मुकाबले को लेकर राजधानी दिल्ली में विरोध तेज हो गया है. स्थानीय लोगों ने साफ कहा है कि मौजूदा हालात में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी खेल में हिस्सा नहीं लेना चाहिए. उनका आरोप है कि यह महज खेल नहीं बल्कि “व्यापार” बन चुका है, जिसमें राष्ट्रीय भावना की अनदेखी हो रही है.

'बीसीसीआई चंद पैसों के लिए मैच खेलने के लिए कर रही मजबूर'
दिल्ली निवासी बुलेट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि बीसीसीआई चंद पैसों के लिए भारत की टीम को पाकिस्तान से खेलने पर मजबूर कर रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत के खिलाफ खेलने से इनकार कर सकती है तो आखिर भारत की क्रिकेट टीम ऐसा क्यों नहीं कर सकती. बुलेट का कहना था, यह केवल व्यापार है, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ है और मैं इसका पूरी तरह विरोध करता हूं.

'देश अब तक जख्मों से उबर नहीं पाया और मैच कराए जा रहे हैं '
इसी तरह प्रदीप ने कहा कि पाकिस्तान बार-बार भारत पर हमले करता रहा है उन्होंने हाल ही में हुए पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि देश अब तक उन जख्मों से उबर नहीं पाया है. ऐसे में क्रिकेट के जरिए दोस्ती का संदेश देना जनता को स्वीकार नहीं है. प्रदीप ने कहा, “मैं मैच का बहिष्कार करता हूं, यह निर्णय मुझे कतई मंजूर नहीं.”

दिल्ली की अधिकांश जनता ने जताई आपत्ति, बॉयकॉट की दी नसीहत (ETV Bharat)

'भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते पूरी तरह खत्म होने चाहिए'
वहीं, सिद्धार्थ बंसल ने इसे शर्मनाक बताया. उनके अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, लेकिन क्रिकेट के जरिए इन रिश्तों को जीवित रखने की कोशिश हो रही है. उन्होंने कहा, जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि भारत की टीम पाकिस्तान के साथ खेले. यह केवल पैसों का खेल है और हम इसका विरोध करते हैं”

भारत-पाकिस्तान एशिया कप मैच को लेकर विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

महिलाओं ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन
दिल्ली में ज्यादात्तर लोगों की राय साफ है कि क्रिकेट महज खेल से बढ़कर राष्ट्रीय सम्मान का विषय है. वहीं महिलाओं ने भी सड़क पर उतरकर इस मैच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. उनका कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी नीतियों और रवैये में बदलाव नहीं करता, तब तक किसी भी तरह के खेल संबंध स्वीकार्य नहीं होने चाहिए और जब आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान कुछ गंभीर कदम उठाए तो फिर भविष्य में रिश्ते की बात सोची जा सकती है फिलहाल पाकिस्तान का हर मोड़ पर बॉयकाट किया जाना चाहिए.

भारत-पाकिस्तान एशिया कप मैच को लेकर महिलाओं का विरोध (ETV Bharat)
भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच

