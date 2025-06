ETV Bharat / state

शामली में ट्रेन पलटाने की साजिश! ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा टला, अराजक तत्वों ने ट्रैक पर रखे पत्थर-पाइप - TRAIN ACCIDENT AVERTED

बड़ा ट्रेन हादसा टला ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 1, 2025 at 10:10 AM IST | Updated : June 1, 2025 at 10:37 AM IST 3 Min Read

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के शामली में एक बार फिर ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम हो गई है. ट्रेन चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया. घटना के बाद पुलिस और रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया. दिल्ली के अधिकारियों ने स्थानीय रेलवे अधिकारियों से भी मामले की जानकारी ली है. इस मामले के दो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें रेलवे लाइन के दोनों ओर करीब 12 फीट लंबी लोहे की पाइप रखी नजर आ रही है. रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा पत्थर भी रखा हुआ है. इसके अलावा ट्रैक पर काफी दूरी तक छोटे-छोटे पत्थर भी रखे गए हैं. ट्रेन नंबर 64021 दिल्ली से सहारनपुर आ रही थी. शामली में ट्रेन पलटाने की साजिश. (Video Credit; ETV BHARAT)

