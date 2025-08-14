जांजगीर चांपा : तीन थाना क्षेत्र में हुए 7 चोरी के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है.पुलिस ने आरोपियों से सोना चांदी के जेवर के साथ सात लाख के चोरी का सामान बरामद किया है. साथ ही आरोपियों से दो बाइक, एयर पिस्टल, चाकू और दरवाजा तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार बरामद किया है.पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने चोरी के लिए सूने मकान की रेकी कर घटना को अंजाम देना बताया.पुलिस की पकड़ में आए सभी आरोपी जर्वे(च) के निवासी है. चोरी के मामले का खुलासा करने वाली टीम को एसपी ने पुरस्कार देने की घोषणा की है.



सूने मकानों में की गई थी चोरी : जांजगीर चांपा के ग्राम करमंदा, खोखसा, औराईखुर्द, बिरगहनी एवं उदयबंद में सिलसिलेवार सूने मकान में अज्ञात आरोपियों रात्रि में मकान का ताला तोड़कर चोरी की गई थी. घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और नगदी रकम और सामान चोरी करने की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर एवं बलौदा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था.

एसपी ने टीम की गठित : चोरी की घटनाओं के मद्देनजर एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने जिले के अफसरों की टीम गठित की. आरोपियों की पतासाजी के लिए सायबर सेल प्रभारी निरीक्षक सागर पाठक और थाना प्रभारी जांजगीर निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय, थाना प्रभारी बलौदा निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव, चौकी प्रभारी नैला उप निरी. विनोद जाटवर का टीम तैयार हुई.



टेक्निकल टीम ने दिया अहम सुराग : गठित टीम में सीएसपी कविता ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अकलतरा प्रदीप सोरी के मार्गदर्शन में प्रकरण की विवेचना में तकनीकी आधार पर जांच शुरु हुई. घटना के आसपास लगे सीसीटीवी को चेक करने पर पताचला कि बाइक सवार तीन युवकों ने चोरियां की हैं. मुखबिर की सूचना पर ग्राम जर्वे (च) निवासी महावीर उर्फ खोदू कश्यप और उसके सहयोगी दुर्गेश नेताम उर्फ मल्लू पर पुलिस ने नजर रखनी शुरु की. पुलिस को पता चला कि दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरियां की है.आरोपियों को पुलिस की भनक लग गई थी,लिहाजा वो छिपकर रह रहे थे.लेकिन पुलिस ने आरोपियों को रेड की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किया.

चोर गैंग के आरोपी गिरफ्तार, 7 लाख का माल बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूछताछ करने पर आरोपी महावीर कश्यप उर्फ खोदू और दूर्गेश नेताम उर्फ मल्लू ने साथी रामकुमार कश्यप उर्फ मोना, आनंद उर्फ प्रभात कश्यप और मंगल पाण्डेय के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया. जिसमें थाना जांजगीर के 6 अलग-अलग एवं थाना बलौदा के 01 कुल 7 चोरी के प्रकरण में चोरी किए गए सामानों को बरामद किया गया - विजय कुमार पाण्डेय,एसपी





गिरफ्तार आरोपियों के नाम



1- दुर्गेश नेताम उर्फ मल्लू



2- रामकुमार कश्यप उर्फ मोना



3- महावीर कश्यप उर्फ खोदू



4- आनंद उर्फ प्रभात कश्यप



5- मंगल पाण्डेय

5 आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एसपी अफसरों को देंगे पुरस्कार



सायबर निरीक्षक सागर पाठक प्रभारी सायबर सेल,



सायबर टीम थाना प्रभारी जांजगीर निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय



थाना प्रभारी बलौदा निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव



चौकी प्रभारी नैला उप निरीक्षक विनोद जाटवर



सायबर टीम से एएसआई विवेक कुमार सिंह

प्रधान आरक्षक विवेक सिंह

आरक्षक गिरीश कश्यप, प्रदीप दुबे, रोहित कहरा, शाहबाज अहमद, माखन साहू और श्रीकांत सिंह

15 अगस्त से पहले बीजापुर में IED ब्लास्ट, धमाके में 1 जवान जख्मी, भैरमगढ़ में सर्चिंग अभियान तेज

स्वतंत्रता दिवस 2025 : वीरता पदक सूची में 25 पुलिसकर्मियों के नाम घोषित, तीन को मिलेगा मरणोपरान्त सम्मान

स्वतंत्रता दिवस 2025 : लखपति दीदी खिलेश्वरी देवांगन बनीं विशेष अतिथि, दिल्ली समारोह के लिए हुईं रवाना

