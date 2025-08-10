जशपुर: शहर में बेखौफ चोरों का आतंक जारी है. चोर गिरोह ने टिकैतगंज हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी में 10 घरों का ताला तोड़ दिया. चोरों ने मकान से नकदी और जेवरात पार कर दिए. पुलिस ने बताया कि जिन घरों में चोरी की वारदात हुई है उनके मालिक राखी का त्योहार मनाने बाहर गए थे. एक साथ दस घरों में चोरी की वारदात होने से इलाके में डर का माहौल है. स्थानीय लोग डरे हुए हैं और इलाके में सुरक्षा और गश्ती बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं.

टिकैतगंज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पर चोरों की नजर: हाउसिंग बोर्ड की ओर से इस क्षेत्र में 6 ब्लॉकों में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास बनाए गए हैं. इन मकानों में अधिकांश कर्मचारी अपने परिवार के साथ रहते हैं. रक्षाबंधन के मौके पर शुक्रवार को कई परिवार अपने गांव चले गए थे. इसी का फायदा उठाकर चोरों ने योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया. एक ही दिन में 10 घरों में सेंधमारी कर लाखों की नकदी और जेवरात चोरी कर लिए.

10 घरों का टूटा ताला (ETV Bharat)

मामले की जांच की जा रही है. टेक्निकल टीम और मुखबिरों को सक्रिय किया गया है. जल्द ही आरोपित पुलिस की पकड़ में होंगे: अनिल सोनी, एएसपी, जशपुर

कुंडी काटकर घरों में घुसे चोर: पुलिस ने बताया कि चोरों ने एक एक कर 10 घरों की कुंडियां कटर से काटी और घरों के भीतर घुस गए. चोरों ने घरों में रखे आलमीरा को तोड़ा और उसमें रखे नकदी और जेवरात निकाल लिए. चोरों ने घर में रखे लैपटॉप, मोबाइल और टीवी जैसे चीजों को हाथ तक नहीं लगाया. पुलिस ने बताया कि चोरों को शक था कि इन डिजिटल डिवाइस से वो ट्रैक किए जा सकते हैं.

मेरी पत्नी मायके गई थी और मैं अपने काम से प्रतापपुर गया था. सुबह को पड़ोसियों ने फोन किया कि आपके घर में चोरी हो गई है. हमारे घर से चोर करीब 2 लाख के जेवरात ले गए हैं: डॉ शशि भूषण, पीड़ित

हम त्योहार मनाने के लिए दूसरी जगह गए थे. इसी बीच हमारे घर की कुंडी तोड़कर चोरों ने नकदी और जेवरात चोरी कर लिए: कृष्णकांत पैकरा, पीड़ित

कॉलोनी के लोगों की शिकायत: स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है. 6 ब्लॉकों में बने इन सरकारी क्वार्टरों में न तो बाउंड्रीवॉल है, न सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और न ही चौकीदार या गार्ड की तैनाती हुई है. ऐसे में यह कॉलोनी चोरों के लिए आसान निशाना है. घटना के बाद निवासी अपने और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.