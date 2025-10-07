ETV Bharat / state

दिल्ली की सड़कों को स्वच्छ, सुंदर और धूल-मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम, MCD ने 523 करोड़ का प्रस्ताव भेजा

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने राजधानी की सड़कों को स्वच्छ, सुंदर और धूल-मुक्त बनाने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है. मेयर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि निगम की ओर से लगभग 523 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा गया है.जिसमें आधुनिक रोड स्वीपिंग मशीनों की खरीद और सीएमडी वेस्ट प्वाइंट्स के नवीनीकरण का प्रावधान शामिल है.यह प्रस्ताव मंजूर होने के बाद दिल्ली की सड़कों की सफाई व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो जाएगी.

60 नई अत्याधुनिक रोड स्वीपिंग मशीनों की होगी खरीद: मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि यह परियोजना दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और साफ-सुथरा बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है प्रस्ताव में करीब 60 नई अत्याधुनिक रोड स्वीपिंग मशीनों की खरीद शामिल है. जिनसे सड़कों पर जमा मिट्टी और उड़ती धूल को हटाया जा सकेगा. इसके अलावा निगम द्वारा संचालित सीएमडी वेस्ट प्वाइंट्स का नवीनीकरण भी कराया जाएगा. ताकि वहां कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया और बेहतर ढंग से की जा सके.

दिल्ली नगर निगम पर्यावरण सुधार के लिए लगातार कार्यरत: उन्होंने कहा कि सड़कों की सफाई व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का उद्देश्य न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाना है बल्कि वायु प्रदूषण को भी नियंत्रित करना है. क्योंकि सड़कों की धूल दिल्ली के प्रदूषण स्तर में बड़ा योगदान देती है. इस दिशा में कदम उठाकर दिल्ली नगर निगम राजधानी के पर्यावरण सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.