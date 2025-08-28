ETV Bharat / state

मेजर सेंतिल कुमार ने लगाई 44 किमी की मैराथन दौड़, स्वच्छ रांची-स्वस्थ रांची का दिया संदेश - AWARENESS ABOUT CLEANLINESS

आर्मी के एक अधिकारी ने 44 किमी की मैराथन दौड़ लगाकर स्वच्छ रांची, स्वस्थ रांची का संदेश दिया है.

Major Senthil Kumar
मेजर सेंतिल कुमार. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2025 at 8:18 PM IST

रांचीः राजधानी रांची को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का संदेश देने के लिए गुरुवार को दीपाटोली आर्मी कैंट के मेजर सेंतिल कुमार ने 44 किलोमीटर की मैराथन दौड़ पूरी की. इस अनोखी पहल ने न सिर्फ शहरवासियों का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि युवाओं और बच्चों को भी जागरूक किया कि यदि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे तो रांची को साफ और सुंदर बनाया जा सकता है.

सुबह 5 बजे शुरू हुई दौड़

मेजर सेंतिल कुमार ने सुबह 5:00 बजे रांची के मोरहाबादी मैदान से दौड़ की शुरुआत की. यह दौड़ शहर के प्रमुख मार्गों पहाड़ी मंदिर, हरमू रोड, अरगोड़ा चौक, कटहल मोड़ चौक, विधानसभा, बिरसा चौक, हिनू, डोरंडा, कांटाटोली और बूटी मोड़ से होकर वापस मोरहाबादी मैदान में समाप्त हुई. करीब छह घंटे में उन्होंने 44 किलोमीटर की दूरी तय की और सुबह 11:00 बजे तक दौड़ पूरी कर ली.

रांची की गंदगी पर जताई चिंता

दौड़ पूरी करने के बाद मेजर सेंतिल कुमार ने कहा कि आर्मी में कार्यरत रहते हुए उन्होंने रांची शहर को करीब से देखा है. यह शहर प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत और शांत है, लेकिन गंदगी की समस्या यहां के सौंदर्य और जनजीवन दोनों को प्रभावित कर रही है. उन्होंने कहा कि रांची जैसे शहर को अगर साफ-सुथरा बनाया जाए तो यह न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगा, बल्कि यहां के लोगों के जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होगी. मेरा प्रयास है कि लोग इस मुद्दे को गंभीरता से लें.

युवाओं और बच्चों ने दिया साथ

इस पहल को सफल बनाने में एक स्थानीय स्वयंसेवी संस्था ने सहयोग किया. संस्था के कार्यकर्ताओं ने दौड़ के दौरान जागरुकता संदेश लिखी तख्तियां लेकर लोगों से शहर को स्वच्छ बनाने की अपील की. वहीं, कई स्कूली बच्चों और युवाओं ने भी अलग-अलग मार्गों पर मेजर कुमार का स्वागत किया और कुछ दूरी तक उनके साथ दौड़े. इस दौरान लोगों में गजब का जोश नजर आया.

स्वच्छता के प्रति लोगों को किया प्रेरित

मेजर कुमार का मानना है कि केवल सरकारी योजनाओं या सफाई कर्मियों के भरोसे शहर को साफ नहीं रखा जा सकता है. जब तक आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक गंदगी की समस्या बनी रहेगी. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह कचरा सड़क पर न फेंके, गीले और सूखे कचरे को अलग करें और आसपास साफ-सफाई बनाए रखें.

नागरिकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया

इस पहल को देखते हुए कई राहगीरों और स्थानीय लोगों ने भी मेजर कुमार के जज्बे की सराहना की. लोगों का कहना था कि जिस तरह आर्मी का एक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़कर समाज के लिए दौड़ लगा सकता है, वैसे ही अगर हर नागरिक थोड़ा प्रयास करे तो रांची को स्वच्छ शहर बनाया जा सकता है.

Major Senthil Kumar
मैराथन दौड़ की शुरू करने से पहले हाथों में बैनर के साथ मेजर सेंतिल कुमार (फोटो-ईटीवी भारत)

लोग कर रहे मेजर की पहल की सराहना

इस दौड़ की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब साझा किए जा रहे हैं. युवाओं ने इसे एक प्रेरणादायक कदम बताया और कई लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि इस तरह की पहल बार-बार होनी चाहिए.

मेजर सेंतिल कुमार की 44 किलोमीटर की यह दौड़ केवल खेल नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण बन गई है. स्वच्छ रांची, स्वस्थ रांची का यह संदेश राजधानीवासियों तक पहुंच गया है और यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोग शहर को साफ और सुंदर बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे.

MAJOR SENTHIL KUMARMESSAGE TO MAKE RANCHI CLEANCLEANLINESS CAMPAIGN IN RANCHIरांची के मेजर सेंतिल कुमारAWARENESS ABOUT CLEANLINESS

