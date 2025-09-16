ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, 30 निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों का तबादला

रायपुर: छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर से सोमवार को तबादला आदेश जारी किया गया. पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा के अनुमोदन पर जारी आदेश में राज्य पुलिस स्थापना बोर्ड के निर्णय अनुसार कुल 30 निरीक्षकों और उप निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है. आदेश के मुताबिक जिन अधिकारियों के नाम सूची में शामिल हैं, उन्हें वर्तमान पदस्थापना इकाई से हटाकर नए जिलों व इकाइयों में पदस्थ किया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.





छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल: जारी सूची में सबसे पहला नाम पुरुषोत्तम प्रताप सिंह का है, जिन्हें पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर से जिला कबीरधाम भेजा गया है. वहीं राजेश खलखो को जिला सक्ती से जिला सरगुजा और विवेक सेंगर को सामान्य शाखा पुलिस मुख्यालय से जिला सरगुजा स्थानांतरित किया गया है. इसके अलावा जितेन्द्र ताम्रकार को रायपुर से जिला जशपुर भेजा गया. राजेन्द्र गेंदले को पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर से जिला जशपुर भेजा गया है. सरोज टोप्पो को जशपुर से पुलिस मुख्यालय अअवि,नवा रायपुर, और चमरा राम चंद्र को राजनांदगांव से जिला सरगुजा भेजा गया.

छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश: छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. इन तबादलों के बाद कई जिलों में पुलिस कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा असर देखने को मिलेगा.

30 निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों का तबादला (ETV Bharat)

13 भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों का तबादला: सोमवार को ही विष्णु देव साय सरकार ने वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के 13 भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है. प्रशासनिक कसावट लाने के लिए किए गए इस फेरबदल में कई प्रमुख जिलों के मुख्य वन संरक्षकों की जिम्मेदारी बदल दी गई है.

इन अफसरों का हुआ तबादला



राजेश कुमार चंदेले (2003 बैच): सदस्य सचिव, छ.ग. राज्य जैव विविधता बोर्ड, नवा रायपुर से स्थानांतरित होकर अब मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक), कांकेर एवं प्रभारी मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना मंडल, कांकेर बनाए गए.

एस. वेंकटाचलम (2005 बैच): मुख्य वन संरक्षक (वन मिशन) एवं प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, नवा रायपुर से स्थानांतरित होकर अब मुख्य वन संरक्षक (व्यवस्थापन) एवं संचालक, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व अंबिकापुर नियुक्त. साथ ही प्रभारी मुख्य वन संरक्षक (एलिफेंट), सरगुजा का अतिरिक्त प्रभार.

डॉ. के. मैचियो (2006 बैच): दुर्ग वृत्त से हटाकर अब मुख्य वन संरक्षक (परियोजना प्रबंधन, निगरानी एवं मूल्यांकन), नवा रायपुर बनाए गए.

माथेश्वरन व्ही. (2006 बैच): सरगुजा से स्थानांतरित होकर मुख्य वन संरक्षक (जैव विविधता संरक्षण) नवा रायपुर नियुक्त.

एम. मर्सीबेला (2007 बैच): क्षेत्रीय महाप्रबंधक, राज्य वन विकास निगम, नवा रायपुर से मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक), दुर्ग बनाई गईं.