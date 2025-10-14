ETV Bharat / state

ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं के लिए बड़ी राहत, अब सर्जरी में ब्रेस्ट रिमूवल के साथ ही करा सकती हैं ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन

दिल्ली के एक अस्पताल ने ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं को दी बड़ी राहत,अब एक साथ ही ब्रेस्ट रिमूवल और ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी संभव

ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में ब्रेस्ट रिमूवल के साथ ही ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी
ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में ब्रेस्ट रिमूवल के साथ ही ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 14, 2025 at 2:45 PM IST

नई दिल्ली: डबल्यूएचओ की तरफ से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस माह के रूप में घोषित है. इसके मद्देेनजर कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए लगातार कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं. साथ ही महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के क्षेत्र में जो नई-नई चीजें आई हैं उनके बारे में भी बताया जा रहा है.

अभी तक ब्रेस्ट कैंसर का अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में पता चलता है तो सर्जरी करके ब्रेस्ट को निकाल दिया जाता था. इससे महिलाओं के सीने पर एक बोझ और मन में हीन भावना होती थी कि उनका एक ब्रेस्ट है और एक नहीं है. बहुत समय तक उनको इस हीन भावना के साथ जीना पड़ता था. बाद में कहीं जाकर कोई प्लास्टिक सर्जरी कराकर अपने खोए हुए ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट करा पाती थीं. लेकिन, अब अपोलो एथेना हॉस्पिटल ने ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित ऐसी महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगाई है.

ब्रेस्ट कैंसर पीड़िता अब सर्जरी में ब्रेस्ट रिमूवल के साथ ही करा सकती हैं ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन (ETV Bharat)

अपोलो एथेना में ब्रेस्ट रिमूव और ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन एक साथ: अपोलो एथेना ने ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के साथ ब्रेस्ट को रिमूव करने के साथ ही महिला के टिशूज और स्किन से नया ब्रेस्ट बनाना शुरू किया है. इससे महिलाओं को एक दिन भी अपने खोए हुए ब्रेस्ट के साथ रहने की जरूरत नहीं है. सर्जरी के साथ ही ब्रेस्ट को रिमूव करने और उसकी जगह नया ब्रेस्ट बनाने का काम अपोलो एथेना हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने शुरू किया है.

ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन की नई प्रक्रिया के बारे में किया जा रहा जागरूक : अस्पताल में इस तरह की सर्जरी कर रहे डॉक्टर समर्थ गुप्ता ने बताया कि कैंसर से उबरने के बाद महिलाओं में आत्मविश्वास, गरिमा और मानसिक सशक्तिकरण को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से अपोलो एथेना विमेंस कैंसर सेंटर ने ब्रेव (ब्रैस्ट रिकंस्ट्रक्शन अवेयरनेस, वॉइस एंड एजुकेशन) पहल शुरू की है इसके अंतर्गत महिलाओं को ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन की इस नई प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जा रहा है.


99% से भी ज्यादा है ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन की दर : ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपोलो एथेना विमेंस कैंसर सेंटर के प्लास्टिक एवं ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी विभाग के डॉक्टर समर्थ गुप्ता ने बताया कि रिकंस्ट्रक्शन तकनीकों में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. माइक्रोसर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन, जिसे ब्रेस्ट हटाने की सर्जरी (मैस्टेक्टॉमी) के साथ ही किया जाता है, इसमें मरीज के अपने टिशूस (अक्सर पेट की चर्बी) का उपयोग करके नया ब्रेस्ट बनाया जाता है. यह प्रक्रिया एक तरफ के ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के लिए सर्जरी में केवल लगभग दो घंटे अधिक लेती है और जब यह अनुभवी सर्जनों द्वारा की जाती है, तो इसकी सफलता दर 99% से भी अधिक होती है. यह अत्यंत सुरक्षित है और मरीज के जीवन या कैंसर से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम का कारण नहीं बनती.

नेचुरल ब्रेस्ट की तरह ग्रोथ करता है रिकंस्ट्रक्ट्वि ब्रेस्ट: यह नया बनाया गया ब्रेस्ट पूरी तरह से प्राकृतिक होता है और उम्र के साथ शरीर के अन्य हिस्सों की तरह स्वाभाविक रूप से ग्रोथ करते हुए बदलता भी है. कई मामलों में, मैस्टेक्टॉमी और ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन साथ करने से पोस्ट-सर्जरी रेडियोथेरेपी की आवश्यकता भी कम हो जाती है. एब्डोमिनल टिशूस का उपयोग कर ब्रेस्ट को पुनर्निर्मित करने से न केवल शरीर की अतिरिक्त चर्बी हट जाती है, बल्कि शरीर की समग्र सुंदरता भी बढ़ जाती है.

ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन से मानसिक पुनर्वास की प्रक्रिया होती है आसान : इन लाभों के प्रति अधिक जागरूकता से, अधिक महिलाएं शीघ्र निर्णय ले सकती हैं और रिकंस्ट्रक्शन को पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की दिशा में एक आवश्यक कदम के रूप में अपना सकती हैं. अस्पताल में प्लास्टिक एवं ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. वेंकट ने कहा कि मैस्टेक्टॉमी के बाद ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन समग्र उपचार और मानसिक पुनर्वास की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह केवल शारीरिक रूप को ही नहीं, बल्कि महिला के आत्म-सम्मान और भावनात्मक संतुलन को भी पुनर्स्थापित करता है.



कैंसर सर्वाइवर ने साझा किए ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के अनुभव: यूपी के बरेली की ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर रेखा गुप्ता ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि उनको इसी साल जुलाई के महीने में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ. उसके बाद उन्होंने अपोलो एथेना दिल्ली में अपनी सर्जरी कराई. सर्जरी से पहले उन्हें इस नई तकनीक के बारे में बताया गया कि ब्रेस्ट रिमूवल के साथ ही यहां ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी होता है. फिर डॉक्टरों से सलाह के बाद वह उसके लिए तैयार हो गईं. अभी बिल्कुल उन्हें यह फील नहीं होता है कि उनका एक ब्रेस्ट कभी हटाया गया था. उन्होंने बताया कि रिकंस्ट्रक्शन से बने ब्रेस्ट से सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो सकती बाकी अन्य अनुभव नेचुरल ब्रेस्ट जैसे ही हैं.

रिकंस्ट्रक्ट्वि ब्रेस्ट से महिलाओं में बढ़ता है आत्मविश्वास : अस्पताल में ब्रेस्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑनकोप्लास्टिक सर्जरी विभाग की प्रमुख डॉ. गीता कडयप्रथ ने एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर की कहानी बताते हुए कहा कि जब सुनीता हमारे पास आईं, तो मैस्टेक्टॉमी (ब्रेस्ट को रिमूव करना) का विचार ही उन्हें तोड़ गया था. लेकिन जब हमने बताया कि रिकंस्ट्रक्शन से उनका ब्रेस्ट वापस बनाया जा सकता है, तो उनके चेहरे पर राहत दिखी. सर्जरी के बाद उन्होंने न केवल अपना शरीर बल्कि आत्मविश्वास भी वापस पाया. यह दर्शाता है कि रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी महिलाओं को मानसिक रूप से कितना सशक्त बना सकती है.


