सुकमा में बड़ी नक्सल साजिश नाकाम, आईईडी प्लांट करते तीन नक्सली गिरफ्तार - MAJOR NAXAL CONSPIRACY

नक्सल प्रभावित जिले सुकमा में बड़ी नक्सल वारदात को फोर्स के जवानों ने फेल कर दिया.

Sukma Police Success
सुकमा पुलिस को सफलता (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 1, 2025 at 8:20 PM IST

सुकमा: छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग नक्सल प्रभावित संभाग है. यहां के सातों जिलों में से अधिकांश जिलों में लगातार नक्सल ऑपरेशन जारी है. बीतो दो वर्षों में सुरक्षाबलों के एंटी नक्सल ऑपरेशन से नक्सल संगठन को झटका लगा है. बस्तर के सुकमा में ऐसे ही एंटी नक्सल अभियान में सुरक्षाबलों को कामयाबी हाथ लगी है. 31 अगस्त 2025 को सुकमा से तीन नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं. सभी एक बड़ी आईईडी ब्लास्ट की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे.

आईईडी प्लांट करते नक्सली गिरफ्तार: सुरक्षाबलों के जवानों ने चिंतागुफा क्षेत्र से तीन खूंखार नक्सलियों को गिरफ्तार किया है. सभी नक्सली आईईडी प्लांट करने की तैयारी कर रहे थे. चिंतागुफा थाना पुलिस ने बताया कि सभी नक्सली सक्रिय हैं और विस्फोट की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे.

Naxalite Arrested In Sukma
सुकमा में नक्सली गिरफ्तार (ETV BHARAT)

चिंतागुफा पुलिस और सीआरपीएफ की कार्रवाई: सुकमा पुलिस ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर चिंतागुफा पुलिस और 50 वीं बटालियन सीआरपीएफ की संयुक्त टीम गश्त पर रविवार को निकली थी. यहां सर्चिंग अभियान के दौरान ग्राम पेंटापाड़ पगडंडी मार्ग के पास तीन संदिग्धों को पकड़ा गया. पूछताछ में उनकी पहचान पोडियाम जोगा, माड़वी मासा और पोज्जा माड़वी के रूप में हुई, जो सभी बुर्कलंका गांव के रहने वाले और नक्सली संगठन में मिलिशिया सदस्य हैं.

नक्सलियों के पास से टिफिन बम बरामद: सुकमा पुलिस ने बताया कि नक्सलियों के पास से तीन किलो का एक टिफिन बम बरामद किया गया है. इसके साथ ही 5 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 5 मीटर कार्डेक्स वायर, 5 जिलेटिन रॉड, 10 मीटर इलेक्ट्रिक वायर और 4 पेंसिल सेल बरामद किए गए हैं. प्रारंभिक पूछताछ में नक्सलियों ने स्वीकार किया कि वे इन विस्फोटक पदार्थों को मौका पाकर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लांट करने की तैयारी कर रहे थे.

नक्सलियों को कोर्ट में किया गया पेश: सभी गिरफ्तार नक्सलियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया. इनके खिलाफ अपराध क्रमांक 09/2025 के तहत केस दर्ज किया गया है. कोर्ट ने तीनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. अधिकारियों ने कहा कि जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान लगातार जारी है और इस तरह का एक्शन आगे भी जारी रहेगा.

