मिर्जापुर : केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुप्रिया पटेल ने भिस्कुरी स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया. रविवार को खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. तीन दिवसीय कार्यक्रम का इसी के साथ समापन हो गया.

मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल. (Video Credit; ETV BHARAT)

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पिछली सरकारें खिलाड़ियों को जो आवश्यकता थी, उसे पूरा नहीं करा पाई थीं. हमारी सरकार ने 11 सालों में प्रयास किया है कि खिलाड़ियों को हर सुविधा मिले. इसी का परिणाम है कि आज विदेश में खिलाड़ी तिरंगा लहरा रहे हैं, पदक ला रहे हैं. कहा कि प्रधानमंत्री ने खेल दिवस के उपलक्ष्य में देश के लोगों को फिटनेस का मंत्र दिया है. साथ ही देशवासियों को फिट रहने का आव्हान किया है. कहा कि स्पोर्ट या फिजिकल एक्टिविटी कोई न कोई जरूर सभी को अपनाना चाहिए, जिससे शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहें. हर वर्ग से अपील की कि संडे कम से कम साइकिल पर बिताएं. साइकिल रैली में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हुए.

साइकिल रैली स्टेडियम से निकलकर पीएसी गेट तक हुई. अनुप्रिया ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों के अंदर बहुत प्रतिभा है. हमने यह प्रयास किया खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो. शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक ऐसी तमाम योजनाएं हैं, जो चल रही हैं. जिनका लाभ खिलाड़ियों को मिल रहा है. हर सुविधा देने के लिए प्रयास किया गया है. कोशिश है हमारे खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करें.

हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को मनाई जाती है. इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है. मिर्जापुर के सिटी ब्लॉक भिस्कुरी स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में तीन दिवसीय कार्यक्रम का रविवार को समापन हो गया.

