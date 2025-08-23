ETV Bharat / state

लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी का दूसरा दिन; अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम मार्ग होगा, जानिए बैठक में किन फैसलों पर लगी मुहर?

महापौर सुषमा खर्कवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक, इसमें प्रत्येक वार्ड में 50 नई स्ट्रीट लाइटें लगाने का निर्णय लिया गया.

Published : August 23, 2025 at 10:26 PM IST

लखनऊ : लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठक के दूसरे दिन शनिवार को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उनमें से अधिकांश को पास कर दिया गया. महापौर सुषमा खर्कवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहर की आधारभूत संरचना, सांस्कृतिक धरोहर, शहरी सौंदर्यीकरण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े निर्णय लिए गए.

इन फैसलों में जहां एक ओर शहर की सड़कों और चौराहों का नामकरण प्रमुख विभूतियों के नाम पर करने पर सहमति बनी, वहीं दूसरी ओर पशु कल्याण, सिनेमा हॉल टैक्स और बिल्लियों को पालने पर लाइसेंस जैसे नए प्रावधान भी शामिल रहे. बैठक की खास बात यह रही कि इसमें लखनऊ के निवासी और देश के गौरव अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक प्रमुख सड़क का नामकरण करने का प्रस्ताव पास किया गया.

सड़क और चौराहों का नामकरण
बैठक में कई प्रस्ताव शहर की सड़कों और चौराहों के नामकरण से जुड़े रहे.
- त्रिवेणी नगर वार्ड की एक सड़क का नाम अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला मार्ग होगा.
- सरोजनीनगर वार्ड की कई सड़कों का नामकरण भारत रत्न डॉ. एपीजे. अब्दुल कलाम मार्ग के रूप में किया गया.
- हुसैनगंज चौराहे से मवैया तिराहा तक (स्टेशन रोड) को सीएमएस के संस्थापक डॉ. जगदीश गांधी मार्ग के रूप में जाना जाएगा.
- गोमतीनगर मिठाई वाला चौराहा से स्टेशन रोड तक के मार्ग का नाम महामना मालवीय मार्ग किया जाएगा.
- विद्यावती द्वितीय वार्ड के चौराहे का नाम भगवान श्री बालाजी चौराहा रखा जाएगा.
- इसी क्षेत्र की ग्रीन बेल्ट का नाम मां तारा उपवन तथा भगवान श्री बालाजी उपवन होगा.
महापुरुषों के नाम पर यह नामकरण न केवल शहर की सड़कों को नई पहचान देगा, बल्कि नागरिकों में प्रेरणा का संचार भी करेगा.

प्रतिमाओं की स्थापना : बैठक में कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों की प्रतिमाएं लगाने के प्रस्ताव भी पास किए गए. इस दौरान रायबरेली रोड स्थित पार्क में सम्राट विक्रमादित्य की प्रतिमा तथा वाल्मीकि वाटिका प्रेरणा स्थल पर भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा स्थापित की जाएगी.

शहर के विकास और सौंदर्यीकरण से जुड़े फैसले : बैठक में प्रत्येक वार्ड में 50 नई स्ट्रीट लाइटें लगाने का निर्णय लिया गया, जिससे रात्रिकालीन रोशनी और सुरक्षा में सुधार होगा. चिनहट एवं अन्य वार्डों में स्थित पार्कों का सौंदर्यीकरण और रखरखाव नगर निगम द्वारा किया जाएगा. अव्यवस्थित पार्कों के लिए भी औद्यानिक अनुरक्षण की कार्ययोजना स्वीकृत की गई. लखनऊ संसदीय क्षेत्र में पांच नए सामुदायिक केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा.


यातायात और औद्योगिक कार्यों के लिए कदम : नो पार्किंग जोन में खड़े अवैध वाहनों को उठाने के लिए नगर निगम नई क्रेन सेवाएं शुरू करेगा. इसके अलावा बैठक में पार्किंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पार्किंग नियमावली 2025 लागू करने पर सहमति दी गई.

पशु कल्याण से जुड़े प्रस्ताव : नगर निगम ने इस बार पशु कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया. बैठक में कान्हा उपवन गौशाला में पशु चिकित्सकों का मानदेय 40 हजार से बढ़ाकर 56 हजार रुपये किया गया. नगर निगम के "कैटिल कैचिंग विभाग" का नाम बदलकर अब पशु कल्याण विभाग होगा. बिल्लियों को पालने के लिए नागरिकों को अब 500 रुपये वार्षिक शुल्क का लाइसेंस लेना होगा. पशु जन्म नियंत्रण (ABC) कार्यक्रम से जुड़ी संस्थाओं को लंबित भुगतान की अनुमति भी प्रदान की गई.


सांस्कृतिक और धार्मिक पहल : नगर निगम की भूमि से भारतेन्दु नाट्य अकादमी की नई शाखा स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ. सरोजनीनगर क्षेत्र की बंजर भूमि पर छठ पूजा स्थल विकसित करने की अनुमति दी गई. विद्यावती वार्ड में स्थित ग्रीन बेल्ट को धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के अनुसार नाम दिए गए.


सिनेमा हॉल पर नया टैक्स : नगर निगम ने सिनेमा हॉलों पर शो टैक्स बढ़ाने का भी निर्णय लिया. अब मल्टीप्लेक्स में चलने वाली प्रत्येक स्क्रीन पर 300 रुपये प्रति शो और सिंगल स्क्रीन हॉल पर 100 रुपये प्रति शो टैक्स लिया जाएगा. यह प्रावधान नगर निगम की आय बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

कार्यकारिणी ने जलकल की 04 फर्म के विरुद्ध कार्रवाई की उठी मांग : बैठक में कार्यकारिणी ने जलकल विभाग की चार फर्म के विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठाई है. इसको लेकर अब जलकल विभाग जांच कर कार्रवाई करेगा. इसके साथ ही कठौता झील वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पुनः टेंडर किया जाए एवं पुरानी फर्म का टेंडर समाप्त कर उसे ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई किये जाने की भी मांग की गई.

महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि “लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए प्रस्ताव शहर के सर्वांगीण विकास और सांस्कृतिक गौरव को नई दिशा देंगे. हमें गर्व है कि लखनऊ के निवासी एवं अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला तथा पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर सड़कों का नामकरण किया गया है. इसी तरह अन्य महान विभूतियों के नाम पर चौराहों, पार्कों और उपवनों का नामकरण हुआ है.

शहर की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए भी ठोस निर्णय लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि स्वेज कंपनी के कार्यों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है, जिससे कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके. उन्होंने कहा कि हर वार्ड में 50 नई स्ट्रीट लाइट दिवाली से पहले लगाई जाएंगी, ताकि शहर और भी जगमग और सुरक्षित बने. उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीने तक लखनऊ की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा. इन सभी कार्यों का लक्ष्य सिर्फ एक है - लखनऊ को स्वच्छ, सुरक्षित, आधुनिक और प्रेरणादायी नगरी के रूप में आगे बढ़ाना.

इस मौके पर नगर आयुक्त गौरव कुमार, अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, नम्रता सिंह, अरुण कुमार गुप्त, डॉ. अरविंद कुमार राव, जीएम जलकल कुलदीप सिंह, चीफ इंजीनियर, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, समस्त जोनल अधिकारी, अभियंता, नगर निगम एवं जलकल विभाग के अधिकारी तथा नगर निगम की कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

