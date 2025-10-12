बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में चढ़ावे का लेखा-जोखा, गणना व्यवस्था में गड़बड़ी के बाद बड़ा फैसला
बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में चढ़ावे की गणना में गड़बड़ी सामने आने के बाद बड़ा बदलाव. बैंक कर्मियों की मौजदूगी में गणना के आदेश.
हमीरपुर: बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में चढ़ावे की गणना प्रक्रिया में अब बड़ा बदलाव किया गया है. हाल ही में गणना के दौरान सामने आई गड़बड़ी के बाद मंदिर ट्रस्ट ने व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है. अब शुक्रवार और सोमवार को चढ़ावे की गणना के समय ही बैंक कर्मी मंदिर के गणना कक्ष में मौजूद रहेंगे और वहीं से कैश को अपने कब्जे में लेंगे.
पहले गणना के अगले दिन चढ़ावे की राशि बैंक कर्मियों को सौंपी जाती थी, लेकिन अब गणना पूरी होते ही राशि सीधे बैंक कर्मियों को सौंपी जाएगी. यह पूरा कार्य सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी में किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे. मंदिर ट्रस्ट ने यह व्यवस्था 29 सितंबर को हुई गणना गड़बड़ी की घटना के बाद लागू की है. ट्रस्ट का मानना है कि गणना के बाद घंटों तक मंदिर में रखी राशि के दौरान गड़बड़ी की आशंका बनी रहती थी, जिसे अब नई व्यवस्था से पूरी तरह खत्म किया जा सकेगा.
वहीं, मंदिर अधिकारी संदीप चंदेल ने कहा कि, "अब गणना के दिन ही बैंक कर्मी मंदिर में आकर चढ़ावे की राशि को एकत्र करेंगे. पहले यह प्रक्रिया अगले दिन पूरी की जाती थी. मंदिर ट्रस्ट ने पारदर्शिता बढ़ाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है. पुलिस ने गणना कक्ष की सीसीटीवी फुटेज को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा है. ट्रस्ट द्वारा पुलिस को जांच में हर जरूरी तथ्य और दस्तावेज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं."
बाबा बालक नाथ मंदिर में गणना में गड़बड़ी मामले में गणना क्लर्क केशव और लेखाकार गुरुचैन सिंह को पिछले शुक्रवार को निलंबित किया गया है. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी केशव पहले भी निलंबित रह चुका है. वहीं, गणना प्रभारी, जिसे पुलिस जांच में शामिल करने की कोशिश कर रही है, अभी अवकाश पर है और उसने अब तक जांच में सहयोग नहीं किया है.
पूछताछ में लेखाकार गुरुचैन सिंह ने बताया कि, मेलों के दौरान उसकी ड्यूटी गणना में लगाई गई थी और उसके बाद से उसे ड्यूटी से नहीं हटाया गया था. हालांकि, गणना के सामान्य दिनों के ड्यूटी रोस्टर में उसका नाम शामिल नहीं था. मंदिर अधिकारी संदीप चंदेल ने कहा कि, बाबा बालक नाथ मंदिर ट्रस्ट की यह नई व्यवस्था न केवल चढ़ावे की गणना प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगी, बल्कि मंदिर की प्रतिष्ठा को भी सुरक्षित रखेगी.
