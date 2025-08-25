चंडीगढ़ : हरियाणा में एक बार फिर से बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने 8 आईएएस और 12 एचसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं.
8 आईएएस अफसरों के तबादले : आईएएस अधिकारी अपराजिता को मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन(अर्बन) लगाया गया है, वहीं आईएएस अंकिता चौधरी को एडिशनल कमिश्नर नगर निगम गुरुग्राम लगाया गया है. आईएएस प्रदीप सिंह को सीईओ जिला परिषद नूंह और सीईओ डीआरडीए नूंह लगाया गया है. आईएएस सी जयशरदा को सीईओ जिला परिषद हिसार और सीईओ डीआरडीए हिसार लगाया गया है.
राहुल मोदी जिला परिषद रेवाड़ी के सीईओ बने : इसके अलावा आईएएस राहुल मोदी को सीईओ जिला परिषद रेवाड़ी और सीईओ डीआरडीए रेवाड़ी लगाया गया है. आईएएस नरेंद्र कुमार को सीईओ जिला परिषद रोहतक और सीईओ डीआरडीए रोहतक लगाया गया है. वहीं आईएएस सोनू भट्ट को सीईओ जिला परिषद करनाल और सीईओ डीआरडीए करनाल लगाया गया है. इसके अलावा आईएएस विवेक आर्य को सीईओ जिला परिषद जींद और सीईओ डीआरडीए जींद लगाया गया है.
12 एचसीएस अफसरों के तबादले : वहीं अगर एचसीएस अफसरों के तबादले की बात करें तो प्रदीप कुमार को स्पेशल ऑफिसर सैनिटेशन रोहतक लगाया गया है. वहीं प्रदीप अहलावत को स्पेशल ऑफिसर सैनिटेशन मानेसर लगाया गया है. इसके अलावा शशि वसुंधरा को ज्वाइंट डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज लगाया गया है. साथ ही उन्हें हरियाणा अर्बन लोकल बॉडीज़ डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया है.
प्रदीप कुमार बने स्पेशल ऑफिसर सैनिटेशन पानीपत : वहीं प्रदीप कुमार को स्पेशल ऑफिसर सैनिटेशन पानीपत लगाया गया है. इसके अलावा अनिल कुमार यादव को स्पेशल ऑफिसर सैनिटेशन यमुनानगर लगाया गया है. वहीं अश्विर सिंह को स्पेशल ऑफिसर सैनिटेशन फरीदाबाद लगाया गया है. वहीं कपिल कुमार को हरियाणा सरकार के मॉनिटरिंग एंड कॉर्डिनेशन डिपार्टमेंट का डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया है. साथ ही उन्हें स्पेशल ऑफिसर सैनिटेशन कुरुक्षेत्र बनाया गया है.
अनिल कुमार दून बने स्पेशल ऑफिसर सैनिटेशन सोनीपत : इसके अलावा अनिल कुमार दून को स्पेशल ऑफिसर सैनिटेशन सोनीपत बनाया गया है. हरबीर सिंह को स्पेशल ऑफिसर सैनिटेशन हिसार लगाया गया है. वहीं अमित कुमार को स्पेशल ऑफिसर सैनिटेशन करनाल लगाया गया है. प्रतीक हुड्डा को स्पेशल ऑफिसर सैनिटेशन अंबाला लगाया गया है. इसके अलावा रमित यादव को हरियाणा सरकार के मॉनिटरिंग एंड कॉर्डिनेशन डिपार्टमेंट का डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया है.
यहां देखिए लिस्ट -
