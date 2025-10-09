ETV Bharat / state

मिलावटखोरों पर शिकंजा, 350 किलो मिलावटी पनीर जब्त, बाजार में खपाने की थी तैयारी

टीम ने जगतपुरा में मिलावटी पनीर के सैंपल लेकर पूरी पनीर को नष्ट करवाया.

मिलावटी पनीर जब्त
मिलावटी पनीर जब्त (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
Published : October 9, 2025 at 12:48 PM IST

जयपुर : त्योहारी सीजन में चिकित्सा विभाग द्वारा मिलावट को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी के तहत गुरुवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय ने जयपुर में मिलावट को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत बड़ी मात्रा में मिलावटी पनीर पकड़ा गया. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

डॉक्टर मित्तल ने बताया कि जगतपुरा में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गाड़ी से 350 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा और उसे मौक़े पर नष्ट करवाया गया. फेस्टिव सीजन में इस पनीर को बाज़ार में खपाने की तैयारी चल रही थी. डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार दीपावली के त्योहार के मद्देनजर अलग-अलग टीमें बनाकर सघन अभियान के रूप में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सामग्री विशेषकर घी, तेल, मसाले, पनीर, मावा, मिठाइयों की निर्माण इकाइयों एवं विक्रेताओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

इसे भी पढ़ें: त्योहारी सीजन से पहले मिलावट की आशंका पर बड़ी कार्रवाई, 3400 किलो मावा जब्त

पाउडर और पॉम ऑयल से तैयार : डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में मिलावटी पनीर बाज़ार में खपाने की तैयारी चल रही है. जिसके बाद चिकित्सा अधिकारियों की एक टीम ने आज अलसुबह जगतपुरा रेलवे क्रॉसिंग पर गाड़ी को रुकवाया, जिसमें प्लास्टिक के बॉक्स में लगभग 350 किलो पनीर पाया गया. पूछताछ करने पर सामने आया कि धौलपुर निवासी अभिषेक हरियाणा के नूहं जिले में पनीर लेता था और शहर के ढाबों, रेस्टोरेंट एवं दूध पनीर की दुकानों पर रुपए 220 प्रति किलो बेचता था. डॉक्टर मित्तल ने बताया कि पनीर से बदबू आ रही थी और प्रथम दृष्टया यह पनीर पाउडर और पॉम ऑयल से तैयार होना बताया गया . मौके पर टीम द्वारा पनीर के नमूने लेकर शेष पनीर को नष्ट करवाया गया. टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद थारवान एवं राजेश नागर शामिल रहे.

