ETV Bharat / state

मिलावटखोरों पर शिकंजा, 350 किलो मिलावटी पनीर जब्त, बाजार में खपाने की थी तैयारी

मिलावटी पनीर जब्त ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 9, 2025 at 12:48 PM IST 2 Min Read

जयपुर : त्योहारी सीजन में चिकित्सा विभाग द्वारा मिलावट को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी के तहत गुरुवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय ने जयपुर में मिलावट को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत बड़ी मात्रा में मिलावटी पनीर पकड़ा गया. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया. डॉक्टर मित्तल ने बताया कि जगतपुरा में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गाड़ी से 350 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा और उसे मौक़े पर नष्ट करवाया गया. फेस्टिव सीजन में इस पनीर को बाज़ार में खपाने की तैयारी चल रही थी. डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार दीपावली के त्योहार के मद्देनजर अलग-अलग टीमें बनाकर सघन अभियान के रूप में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सामग्री विशेषकर घी, तेल, मसाले, पनीर, मावा, मिठाइयों की निर्माण इकाइयों एवं विक्रेताओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.