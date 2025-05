ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में बड़ा हादसा, सेक्टर 36-37 लाइट प्वाइंट पर LPG पाइपलाइन में लगी भीषण आग, क्षेत्र में दहशत का माहौल - HUGE FIRE BREAKS OUT IN CHANDIGARH

चंडीगढ़ में एलपीजी पाइपलाइन में लगी भीषण आग ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: शनिवार रात सेक्टर 36 और 37 के लाइट प्वाइंट के पास उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब जमीन के नीचे से गुजर रही एलपीजी (LPG) पाइपलाइन में अचानक गैस लीकेज हो गई और देखते ही देखते आग भड़क उठी. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया. थाना सेक्टर 36 पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंचकर क्षेत्र की आवाजाही को रोक दिया और लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर रवाना किया. अफवाहों पर ध्यान न देंः घटनास्थल पर एंबुलेंस, दमकलकर्मी, थाना प्रभारी समेत अन्य प्रशासनिक टीमें तैनात हैं. अभी तक किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन आग की तीव्रता को देखते हुए खतरा लगातार बना हुआ है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षित स्थानों पर रहें. स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है. हादसा एक बड़े खतरे की घंटीः स्थानीय लोगों के अनुसार, गैस पाइपलाइन में लीकेज से पहले गैस की तेज बदबू आ रही थी. थोड़ी ही देर में आग की लपटें उठने लगीं. विशेषज्ञों की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है जो लीकेज के कारणों की जांच कर रही है. यह हादसा एक बड़े खतरे की घंटी है और प्रशासन अब पूरे क्षेत्र की गैस पाइपलाइन की जांच करवाने की तैयारी में है. ये भी पढ़ेंः गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी में भीषण आग, 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू - FIRE IN GURUGRAM

