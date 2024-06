ETV Bharat / state

दिल्ली के वसंत विहार में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन बेसमेंट के गड्ढे में गिरे तीन मजदूर - three workers fell into the pit

By ETV Bharat Delhi Team Published : Jun 28, 2024, 3:53 PM IST