भीषण हादसा : सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को बेकाबू डंपर ने कुचला, दो की मौत
डंपर ने शिवकुंडा की तलाई के पास सड़क किनारे लोगों को कुचला. डंपर में लगी आग. लोगों ने शव रखकर दिया धरना. जानिए पूरा मामला...
Published : September 26, 2025 at 7:58 AM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के आमेर थाना इलाके में गुरुवार रात को एक तेज रफ्तार डंपर ने तीन लोगों को कुचल दिया. पत्थरों से भरे डंपर ने शिवकुंडा की तलाई के पास सड़क किनारे लोगों को कुचला और बिजली की डीपी (ट्रांसफार्मर) से टकरा गया. हादसे के बाद शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई. डंपर चालक मौके से फरार हो गया. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. आग में दोनों मृतकों के शरीर का काफी हिस्सा जल गया. आक्रोशित भीड़ ने जयपुर-दिल्ली हाईवे जाम कर दिया. एक मृतक का शव हाईवे पर रखकर लोग धरने पर बैठ गए. लोगों ने आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पीड़ित परिवारों को दिलवाने की मांग की. जिसके बाद देर रात विभिन्न मांगों पर सहमति बनी और धरना समाप्त होने के बाद यातायात सुचारू हुआ.
आमेर एसडीएम बजरंग लाल स्वामी ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवकुंडा की तलाई के पास नटाटा रोड पर एक डंपर ने कुछ लोगों को कुचल दिया है. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया. 32 वर्षीय शंकरलाल सैनी और 40 वर्षीय ओमप्रकाश सैनी की मौत हो गई. 40 वर्षीय सोहनलाल सैनी गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर हाईवे जाम कर दिया. करीब 4 घंटे समझाइश के लिए वार्ता की गई. प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच सहमति बनने के बाद धरना समाप्त किया गया.
सात बिंदुओं पर समझौता हुआ है : सहमति बनने के बाद धरना समाप्त करके मृतक के शव को सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया गया. एक मृतक और गंभीर घायल को हादसे के बाद पहले ही अस्पताल पहुंचा दिया गया था. तीनों पीड़ित परिवारों के एक-एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाएगी. परिजनों की ओर से सरकारी नौकरी की मांग की गई थी, जिसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा. सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया जाएगा. तेज रफ्तार में आने वाले भारी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को पाबंद किया जाएगा. मृतकों के बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए सरकारी स्कीम का लाभ दिलवाया जाएगा. पालनहार योजना के तहत उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी. पीड़ितों के लिए डेयरी बूथ आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी. स्थानीय लोगों ने भी अपनी-अपनी तरफ से आर्थिक सहायता देने का आह्वान किया है.
पढे़ं : अलवर में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत, बारां में ASI की मौत
आमेर भाजपा मंडल अध्यक्ष रामचंद्र सैनी ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही हम लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. आमेर एसडीएम बजरंग लाल स्वामी, आमेर तहसीलदार, एडिशनल डीसीपी नॉर्थ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, एसीपी आमेर भोपाल सिंह भाटी, आमेर थाना अधिकारी गौतम डोटासरा, जयसिंहपुरा खोर थाना अधिकारी राजेश शर्मा समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. आमेर एसडीएम समेत पुलिस अधिकारियों ने समझाइश के लिए वार्ता की. सभी की सहमति बनने के बाद लोगों ने धरना समाप्त कर दिया. सरकारी सहायता के अलावा आमजन के सहयोग से भी पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद की जाएगी.
आमेर विधायक प्रशांत शर्मा ने बताया कि जहां पर आवश्यकता है, वहां पर स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए कहा गया है. ओवरलोड डंपर को रोकने के लिए लोगों ने प्रशासन से कहा है. मृतकों और घायल को सरकारी सहायता के अलावा जन सहयोग से भी आर्थिक सहायता दी जाएगी. हम सभी संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि कुंडा से नटाटा जाने वाले रोड पर भारी वाहनों के आवागमन और तेज रफ्तार पर रोक लगाई जाए. इस रोड पर ट्रकों की तेज रफ्तार की वजह से आए दिन हादसे होते हैं.
9 दिन पहले हुआ था मृतक शंकर सैनी की मां का निधन : हादसे में मरने वाले शंकरलाल सैनी की मां का करीब 9 दिन पहले निधन हुआ था. मां को अभी 12 दिन भी पूरे नहीं हुए और बेटे की मौत ने पूरे परिवार को शोक में डुबो दिया. मृतक शंकर लाल सैनी का करीब 3 साल पहले विवाह हुआ था. शंकर लाल का डेढ़ साल का बेटा है. वहीं, मृतक ओमप्रकाश सैनी के चार छोटे-छोटे बच्चे हैं.
स्थानीय लोगों ने बताया कि शंकरलाल सैनी, ओमप्रकाश सैनी और सोहनलाल सैनी शिवकुंडा की तलाई में सड़क किनारे खड़े हुए थे. एक के पास बाइक थी और दो पैदल थे. तेज रफ्तार से आए डंपर ने तीनों को कुचल दिया. डंपर बेकाबू होकर सड़क किनारे ट्रांसफार्मर से टकरा गया और शॉर्ट सर्किट होकर डंपर में आग लग गई, जिससे शंकर और ओमप्रकाश बुरी तरह से जल गए. बाइक भी आग में जल गई. ओमप्रकाश काफी देर तक तड़पता रहा, उसकी छोटी बच्ची ने भी अपने पिता को निकालने की कोशिश की. दोनों पैर डंपर के नीचे फंस गए थे. जेसीबी और क्रेन की सहायता से मृतकों और घायल को निकाला गया. हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जयपुर-दिल्ली हाईवे जाम लगा दिया. मृतक शंकर लाल का शव हाईवे पर रखकर लोग धरने पर बैठ गए. जबकि हादसे के बाद मृतक ओमप्रकाश और घायल सोहनलाल को एसएमएस अस्पताल पहुंचा दिया गया था.