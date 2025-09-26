ETV Bharat / state

भीषण हादसा : सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को बेकाबू डंपर ने कुचला, दो की मौत

आक्रोशित भीड़ ने जयपुर-दिल्ली हाईवे किया जाम ( ETV Bharat Jaipur )

Published : September 26, 2025 at 7:58 AM IST

जयपुर: राजधानी जयपुर के आमेर थाना इलाके में गुरुवार रात को एक तेज रफ्तार डंपर ने तीन लोगों को कुचल दिया. पत्थरों से भरे डंपर ने शिवकुंडा की तलाई के पास सड़क किनारे लोगों को कुचला और बिजली की डीपी (ट्रांसफार्मर) से टकरा गया. हादसे के बाद शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई. डंपर चालक मौके से फरार हो गया. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. आग में दोनों मृतकों के शरीर का काफी हिस्सा जल गया. आक्रोशित भीड़ ने जयपुर-दिल्ली हाईवे जाम कर दिया. एक मृतक का शव हाईवे पर रखकर लोग धरने पर बैठ गए. लोगों ने आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पीड़ित परिवारों को दिलवाने की मांग की. जिसके बाद देर रात विभिन्न मांगों पर सहमति बनी और धरना समाप्त होने के बाद यातायात सुचारू हुआ. आमेर एसडीएम बजरंग लाल स्वामी ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवकुंडा की तलाई के पास नटाटा रोड पर एक डंपर ने कुछ लोगों को कुचल दिया है. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया. 32 वर्षीय शंकरलाल सैनी और 40 वर्षीय ओमप्रकाश सैनी की मौत हो गई. 40 वर्षीय सोहनलाल सैनी गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर हाईवे जाम कर दिया. करीब 4 घंटे समझाइश के लिए वार्ता की गई. प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच सहमति बनने के बाद धरना समाप्त किया गया. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) सात बिंदुओं पर समझौता हुआ है : सहमति बनने के बाद धरना समाप्त करके मृतक के शव को सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया गया. एक मृतक और गंभीर घायल को हादसे के बाद पहले ही अस्पताल पहुंचा दिया गया था. तीनों पीड़ित परिवारों के एक-एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाएगी. परिजनों की ओर से सरकारी नौकरी की मांग की गई थी, जिसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा. सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया जाएगा. तेज रफ्तार में आने वाले भारी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को पाबंद किया जाएगा. मृतकों के बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए सरकारी स्कीम का लाभ दिलवाया जाएगा. पालनहार योजना के तहत उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी. पीड़ितों के लिए डेयरी बूथ आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी. स्थानीय लोगों ने भी अपनी-अपनी तरफ से आर्थिक सहायता देने का आह्वान किया है.