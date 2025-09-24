ETV Bharat / state

डोंगरगढ़ यात्रा के दौरान हादसा, भिलाई की टॉपर महिमा साहू की सड़क दुर्घटना में मौत

भिलाई की टॉपर महिमा साहू की सड़क दुर्घटना में मौत: मृतक छात्रा महिमा साहू और दूसरे लोग माता के जयकारे लगाते हुए मां बलेश्वरी के दर्शनों के लिए निकले. इसी दौरान तेज रफ्तार जीप बेकाबू होकर भीड़ में घुस गई. गाड़ी की चपेट में आने से महिमा साहू बुरी तरह से घायल हो गई. यात्रा में शामिल भक्तों ने तत्काल महिमा साहू को भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने जांच करने के बाद बताया कि महिमा साहू की मौत हो चुकी है.

दुर्ग: मां बम्लेश्वरी मंदिर के दर्शन के लिए निकले श्रद्धालुओं के जत्थे में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. हादसे में भिलाई की 20 वर्षीय युवती महिमा साहू की मौके पर ही मौत हो गई. महिमा अपने मोहल्ले के लोगों के साथ डोंगरगढ़ के मां बलेश्वरी देवी के दर्शन के लिए निकली थी. महिमा के साथ उसके रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग शामिल थे. हादसा मंगलवार की सुबह 8 बजे सोमनी थाना इलाके में हुई.

टॉपर महिमा साहू की सड़क दुर्घटना में मौत (ETV Bharat)

मैं महिमा साहू का मामा हूं. राजनांदगांव की ओर से थार जीप आ रही थी. जीप चालक बदमाशी करते हुए गाड़ी को तेज रफ्तार में लेकर आ रहा था. घर से सभी लोग मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए पैदल ही निकले थे. जीप से टक्कर लगते ही महिमा की बॉडी गाड़ी में फंस गई. काफी दूर तक महिला गाड़ी में फंसकर घिसटती रही. परिवार में पिता हैं जो बीमार हैं. महिमा ही घर का सारा काम देखती थी. जिला प्रशासन से हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार की मदद करे: नितेश कुमार साहू, महिमा के मामा

मेधावी छात्रा थी महिमा साहू: मृतक महिमा साहू अटल आवास, जामुल की निवासी थी. महिमा साहू न केवल पढ़ाई में तेज थी, बल्कि 2023 की 12वीं बोर्ड परीक्षा में पूरे प्रदेश में 6ठा स्थान प्राप्त किया था. अपनी मेधावी प्रतिभा के दम पर उसने मेरिट के आधार पर डाक विभाग (पोस्ट ऑफिस) में नौकरी हासिल की थी.

हादसे से गम में डूबा परिवार: परिवार और मोहल्ले के लोग महिमा साहू के एकेडमिक रिकार्ड और उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते थे. महिमा साहू की हादसे में हुई मौत के बाद से लोग गम में हैं. किसी को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि मोहल्ले की दुलारी बेटी महिमा अब नहीं रही. पीड़ित परिवार और लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी जीप चालक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. लोग चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना फिर न हो इसके इंतजाम किए जाएं. नवरात्र के दौरान हुए इस हादसे के बाद से लोग काफी दुखी हैं.