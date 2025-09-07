ETV Bharat / state

सिरोही में जीप नदी में गिरी, चालक बाल-बाल बचा

पानी के तेज बहाव में बही जीप ( फोटो ईटीवी भारत सिरोही )

सिरोही : जिले के आबूरोड रीको थाना क्षेत्र के डेरी रपट पर रविवार सुबह बड़ा हादसा होते-होते टल गया. अम्बाजी से डेरी जा रही एक जीप अचानक रपट पर आए तेज बहाव में बह गई और सीधे नदी के गड्ढे में जा गिरी. गनीमत रही कि हादसे के समय जीप में केवल चालक ही मौजूद था, जिसने किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकलने में सफलता पाई. जानकारी के अनुसार रविवार सुबह करीब 8 बजे जीप चालक देवाराम गरासिया अम्बाजी से अकेले डेरीफली गांव की ओर जा रहा था. इसी दौरान डेरी रपट पर पानी का बहाव अधिक होने से जीप नियंत्रण खो बैठी और बहकर करीब 70 फीट दूर नदी के गड्ढे में जा गिरी. हादसे के बाद चालक ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकलकर पुलिस को सूचना दी.सूचना मिलते ही आबूरोड रीको थाना अंतर्गत छापरी चौकी से एसआई भवानी सिंह मय टीम मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों की मदद से रस्से के सहारे जीप को बाहर निकाला गया. एसआई भवानी सिंह ने बताया कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, चालक पूरी तरह सुरक्षित है. नदी में गिरी जीप (वीडियो ईटीवी भारत सिरोही)