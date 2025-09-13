ETV Bharat / state

भिलाई में टला बड़ा हादसा, केमिकल लेकर जा रहा टैंकर पलटा, खारुन ग्रीन कॉलोनी के पास हुआ हादसा

टैंकर के पलटते ही सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लाइन लग गई.

MAJOR ACCIDENT AVERTED IN BHILAI
दहशत में आए लोग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2025 at 2:04 PM IST

भिलाई: कुम्हारी थाना क्षेत्र में टायर फटने से केमिकल लेकर जा रहा टैंकर पलट गया. टैंकर के पलटते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई. जैसे ही लोगों को पता चला कि टैंकर में केमिकल भरा है और उसका रिसाव हो रहा है. लोग दहशत में आ गए. हादसा रायपुर और दुर्ग जाने वाली सड़क पर हुआ.

दहशत में आए लोग: हादसे के बाद सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई. टैंकर से रिस रहा केमिकल सड़क से होते हुए पास के रिहायशी इलाके तक पहुंच गया. खारुन ग्रीन कॉलोनी के लोगों के जैसे ही टैंकर से केमिकल के रिसने की खबर मिल वो दहशत में आ गए. जिस केमिकल का रिसाव दुर्घटनाग्रस्त टैंकर से हुआ वो केमिकल ज्वलनशील था या नहीं ये अभी पता नहीं चल पाया है.

भिलाई में टला बड़ा हादसा (ETV Bharat)
भिलाई में टला बड़ा हादसा (ETV Bharat)

केमिकल लेकर जा रहा टैंकर पलटा: पुलिस और नगर पालिका प्रशासन ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया. घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घंटे भर तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही. यह घटना आज लगभग 11 बजे फोरलेन सड़क पर कुम्हारी क्षेत्र के खारुन ग्रीन कॉलोनी के पास हुई.

दहशत में आए लोग (ETV Bharat)

खारुन ग्रीन कॉलोनी के पास हुआ हादसा: मिनी ट्रक सीजी 04 एलएफ 7015 रायपुर से दुर्ग की ओर जा रही थी. मिनी ट्रक के पीछे डाले पर केमिकल से भरा टैंकर लोड था. चालक गुलाब साहू और हेल्पर इमरान ने बताया कि मिनी ट्रक के डाला में साबुन बनाने में इस्तेमाल आने वाला केमिकल था. अचानक मिनी ट्रक का टायर फटने से ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया. ट्रक के पलटते ही पीछे डाले पर रखा टैंकर लुढ़ककर सड़क पर जा गिरा. इसके चलते टैंकर का केमिकल सड़क से लेकर समीप के खारुन ग्रीन कॉलोनी तक में फैल गया. इससे कॉलोनी के लोग दहशत में आ गए.

भिलाई में टला बड़ा हादसा (ETV Bharat)

लग गया जाम: केमिकल के सड़क पर फैलने से दहशत फैल गई. देखते ही देखते कुम्हारी की ओर लंबा जाम लग गया. कुम्हारी थाना प्रभारी योगेश्वर वर्मा ने बताया कि खबर मिलते ही सहित कुम्हारी थाने पुलिस और ट्रेफिक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस की सूचना पर नगर पालिका की टीम भेजकर सड़क से लेकर कॉलोनी तक फैले केमिकल पर रेत की परत डलवा दी. इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस ने भी जरुरी संसाधन का उपयोग करते हुए सड़क पर पलटी मिनी ट्रक को उठाकर साइड में कर दिया.

केमिकल लेकर जा रहा टैंकर पलटा (ETV Bharat)

BHILAIKHARUN GREEN COLONYRAIPUR DURG ROADकुम्हारी क्षेत्रMAJOR ACCIDENT AVERTED IN BHILAI

