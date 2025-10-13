ETV Bharat / state

टिकट मिलने से पहले ही मैथिली ठाकुर का BJP कार्यकर्ता अलीनगर में कर रहे विरोध

दरभंगा : अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाजपा के पार्टी नेतृत्व को चेतावनी दी है. कहा है कि यदि यहां बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया गया तो वे सामूहिक इस्तीफा देकर पार्टी का समर्थन वापस ले लेंगे. दरअसल जिस प्रकार से खबरें आ रही है कि मैथिली ठाकुर अलीनगर से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं, विरोध शुरू हो गया है.

अलीनगर में विरोध : अलीनगर विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले पांच वर्षों में क्षेत्र के विकास के लिए कोई ठोस काम नहीं हुआ. इसलिए अब केवल स्थानीय, जवाबदेह और सक्रिय प्रत्याशी ही स्वीकार होंगे. लोगों का कहना है कि बाहरी उम्मीदवार क्षेत्र की समस्याओं से अनभिज्ञ हैं. इसीलिए पार्टी के नेतृत्व स्थानीय प्रत्याशी को ही प्राथमिकता दे, अन्यथा संगठन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

अलीनगर के लोगों की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

अब लोकल विधायक चाहिए : स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि उनका भरोसा उन नेताओं पर नहीं रहा जिन्होंने पिछले कार्यकाल में इलाके के विकास के लिये कोई ठोस काम नहीं किए. घुरन मुखिया ने कहा कि पांच साल तक यहां की जनता को जीरो काम मिला. अब लोकल विधायक ही करेंगे. यदि बाहर का प्रत्याशी आता है तो हम पार्टी छोड़ देंगे. अब सवाल यह है कि प्रदेश व राष्ट्रीय नेतृत्व इस चेतावनी को किस तरह लेते हैं. क्या वे अलीनगर में स्थानीय दावेदारों को प्राथमिकता देंगे या फिर मैथिली ठाकुर पर ही अपना दांव खेलेंगे.

''स्थानीय विधायक होने पर ही जनता अपनी बात कह पाती है. बाहरी विधायक के आने से जनता का सम्पर्क टूट जाता है. प्रदेश व राष्ट्रीय नेतृत्व से अपील है कि वे केंद्र से बड़े-बड़े नाम थोपने की मानसिकता से हटकर स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता दें.''- प्रभाकर झा, स्थानीय, अलीनगर विधानसभा

स्थानीय महिला सुधा देवी ने कहा कि वे पीएम मोदी व सीएम नीतीश के काम की सराहना करती हैं, पर प्रत्याशी लोकल होना चाहिए. उन्होंने आगाह किया कि बाहरी को भेजा गया तो अलीनगर की जनता उसका विरोध करेगी और उसे एक वोट भी नहीं मिलेगा.

सुभाष कुमार यादव ने पिछले चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि मिश्रीलाल यादव के कार्यकाल के बाद भी कोई संपर्क व काम नहीं हुआ. इसलिए अब जनता ठगे जाने का अनुभव नहीं दोहराएगी. उन्होंने प्रदेश व राष्ट्रीय नेतृत्व से पुनर्विचार की गुहार लगाई.