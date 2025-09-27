ETV Bharat / state

'एआई और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती'; जानें शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा क्यों कहा ?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शिक्षा व्यवस्था में खोल रहा नए अवसर.

एआई और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती
एआई और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 27, 2025 at 4:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शनिवार को स्टार ग्लोबल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन हुआ. इस सम्मेलन का मुख्य विषय “ह्यूमन फर्स्ट, टेक फॉरवर्ड: द न्यू बैलेंस इन एजुकेशन” रहा. इस आयोजन में देशभर के शिक्षाविद, विशेषज्ञों और काउंसलरों ने तकनीक और मानव मूल्यों के बीच संतुलन बनाने पर चर्चा की. सम्मेलन में 18 राज्यों से आए 700 से अधिक शिक्षकों और काउंसलरों ने भाग लिया.

तेजी से बदलते डिजिटल युग में शिक्षा जगत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है एआई और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रखना. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शिक्षा व्यवस्था में नए अवसर खोल रहा है, लेकिन इसके साथ ही कई चिंताएं भी उभर रही हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि एआई को 'मालिक' नहीं बल्कि 'सहयोगी' की तरह अपनाना चाहिए. वहीं, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि एआई के अति-उपयोग से बच्चों में ध्यान की कमी बढ़ रही है. ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच असमानताएं भी एआई के प्रभाव को गहरा बना रही है.

'एआई और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती (ETV Bharat)

एआई तकनीक सहयोगी है, मालिक नहीं: सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल की प्रधानाचार्या शालिनी नामबियार ने कहा कि शिक्षा में तकनीक का प्रयोग जरूरी है, लेकिन इसे “मास्टर” की तरह नहीं, बल्कि एक सहयोगी की तरह अपनाना चाहिए. उन्होंने कहा “आज तकनीक और एआई तेज़ी से हमारे जीवन का हिस्सा बन रही है, लेकिन इंसानियत और मानव मूल्यों को भूलना खतरनाक होगा. शिक्षक और स्कूलों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को सिखाया जाए कि तकनीक का सही रूप में इस्तेमाल कैसे करना है, मानवता सबसे पहले आनी चाहिए.”

एआई शिक्षकों की ऊर्जा बचाने का साधन: शिक्षिका सरयू परलिकर ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षकों का समय और ऊर्जा बचाने में मददगार साबित हो रहा है. उन्होंने कहा “AI से लेसन प्लानिंग और गतिविधियों का बोझ कम हो जाता है, जिससे शिक्षक छात्रों के साथ उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को समझने पर ध्यान दे सकते हैं. बच्चे पहले से ही तकनीक और AI के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए शिक्षकों को उनसे एक कदम आगे रहकर AI को अपनाना चाहिए.”

एआई और ध्यान की कमी पर चेतावनी: मनोवैज्ञानिक डॉ. अर्चना तायल ने एआई के व्यापक उपयोग को जरूरी माना, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभावों पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पहले कंप्यूटर सीखना आवश्यक हो गया था, वैसे ही अब एआई सीखना जरूरी है. लेकिन इसके साथ-साथ एकाग्रता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है. उन्होंने चेतावनी दी कि “आजकल बच्चे और युवा लगातार छोटे-छोटे वीडियो और रील्स देखते रहते हैं, जिससे उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता घट रही है. खासतौर पर कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों को शॉर्ट वीडियो से बचना चाहिए, वरना पढ़ाई में गहराई से रुचि नहीं बन पाती.” उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल त्वरित लाभ नहीं, बल्कि दीर्घकालिक बौद्धिक विकास होना चाहिए.

एआई का असमान प्रभाव: राजस्थान से आए शिक्षक सुरेश चंद योगी ने कहा कि एआई का प्रभाव विद्यार्थियों पर दो तरह से पड़ रहा है. शहरों और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह बेहद उपयोगी है, लेकिन ग्रामीण और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कई छात्र संसाधनों की कमी के कारण एआई का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. उन्होंने कहा, “एआई तत्काल राहत तो देता है जैसे तुरंत उत्तर या समाधान, लेकिन यह लंबे समय के लिए फायदेमंद नहीं है. छात्र खुद सोचकर और मेहनत करके सीखने की आदत खो रहे हैं. इससे उनका समग्र विकास और स्मृति शक्ति प्रभावित हो सकती है.” उन्होंने बताया कि यदि दिमाग का प्रयोग कम होता रहा, तो यह मेमोरी साइंस के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकता है.

ये भी पढ़ें:

  1. मधुमक्खी पालन करने वालों के लिए काम की खबर, अब AI बेस्ड सिस्टम से कर सकेंगे मधुमक्खियों की देखभाल, जानिए क्या है तरीका
  2. AI बनी चुनौती! Accenture में 11,000 कर्मचारियों की नौकरियां गईं, कंपनी ने कहा- जारी रहेगी छंटनी

For All Latest Updates

TAGGED:

स्टार ग्लोबल एजुकेशन कॉन्फ्रेंसARTIFICAL INTELLIGENCEAI CHALLENGEआर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकSTTAR GLOBAL EDUCATION CONFERENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जम्मू-कश्मीर में टॉप सुरक्षा बैठक, फिर से खुले कई और पर्यटक स्थल

Tata Capital IPO: पैसा रखें तैयार! इस तारीख से खुल रहा 2025 का सबसे बड़ा IPO

एशिया कप 2025: फाइनल से पहले ICC ने सूर्या-रऊफ और फरहान को सुनाई सजा, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा

न्यूयॉर्क: जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, इन मुद्दों पर दिया जोर दिया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.