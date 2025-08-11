कानपुर : किन्नर काजल और उसके रिश्ते के भाई देव के हत्यारोपी आकाश ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या कर ली. उसकी लाश सतना के एक होटल में मिली. कमरे से सतना पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है. इसमें उसने डबल मर्डर की बात स्वीकार की है.

आरोपी आकाश विश्वकर्मा किन्नर का दूसरा ब्वॉयफ्रेंड था. आकाश ने सुसाइड नोट में आरोप लगाया है कि काजल और देव उसे ब्लैकमेल कर रहे थे. नोट में उसने दोनों की हत्या की बात स्वीकार की है. यह भी लिखा है कि भाई-बहन मिलकर उसे बहुत परेशान कर रहे थे.

सतना पुलिस ने आकाश की पैंट में मिले पहचान पत्र से उसकी पहचान की. इसके बाद कानपुर में हनुमंत विहार थाना पुलिस को सूचना दी. हनुमंत विहार थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि आकाश के परिजनों को जानकारी दी गई है. परिजन सतना के लिए रवाना हो गए हैं.

शनिवार को मैनपुरी की रहने वाली किन्नर काजल और उसके भाई देव की लाश मिली थी. दोनों कानपुर दक्षिण के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के खाड़ेपुर में एक पूर्व सैनिक के घर किराए पर कमरा लेकर रह रहे थे. देव की लाश कमरे में बेड के पास जबकि काजल की लाश के बेड के अंदर मिली थी.

पुलिस ने मामले में आकाश, गोलू और एक अन्य को मामले में आरोपी बनाया था. अब इनमें से आकाश ने आत्महत्या कर ली. आकाश कानपुर के बर्रा विश्व बैंक के पास का रहने वाला था. अब पुलिस को दो आरोपियों की तलाश है.

