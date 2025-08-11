ETV Bharat / state

कानपुर काजल हत्याकांड; आरोपी आकाश ने मध्य प्रदेश में जाकर की आत्महत्या, होटल में मिली लाश - TRANSGENDER KAJAL MURDER CASE

सुसाइड नोट में किन्नर काजल और उसके भाई देव की हत्या की बात स्वीकारी, लिखा- दोनों ब्लैकमेल कर रहे थे.

हत्यारोपी आकाश ने एमपी में की आत्महत्या.
हत्यारोपी आकाश ने एमपी में की आत्महत्या. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 11:51 PM IST

2 Min Read

कानपुर : किन्नर काजल और उसके रिश्ते के भाई देव के हत्यारोपी आकाश ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या कर ली. उसकी लाश सतना के एक होटल में मिली. कमरे से सतना पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है. इसमें उसने डबल मर्डर की बात स्वीकार की है.

आरोपी आकाश विश्वकर्मा किन्नर का दूसरा ब्वॉयफ्रेंड था. आकाश ने सुसाइड नोट में आरोप लगाया है कि काजल और देव उसे ब्लैकमेल कर रहे थे. नोट में उसने दोनों की हत्या की बात स्वीकार की है. यह भी लिखा है कि भाई-बहन मिलकर उसे बहुत परेशान कर रहे थे.

सतना पुलिस ने आकाश की पैंट में मिले पहचान पत्र से उसकी पहचान की. इसके बाद कानपुर में हनुमंत विहार थाना पुलिस को सूचना दी. हनुमंत विहार थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि आकाश के परिजनों को जानकारी दी गई है. परिजन सतना के लिए रवाना हो गए हैं.

शनिवार को मैनपुरी की रहने वाली किन्नर काजल और उसके भाई देव की लाश मिली थी. दोनों कानपुर दक्षिण के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के खाड़ेपुर में एक पूर्व सैनिक के घर किराए पर कमरा लेकर रह रहे थे. देव की लाश कमरे में बेड के पास जबकि काजल की लाश के बेड के अंदर मिली थी.

पुलिस ने मामले में आकाश, गोलू और एक अन्य को मामले में आरोपी बनाया था. अब इनमें से आकाश ने आत्महत्या कर ली. आकाश कानपुर के बर्रा विश्व बैंक के पास का रहने वाला था. अब पुलिस को दो आरोपियों की तलाश है.

यह भी पढ़ें : किन्नर काजल मर्डर केस; प्रेमी से मिला धोखा तो दूसरे युवक से कर ली दोस्ती, लड़की बनने के लिए कराई चेहरे की सर्जरी

कानपुर : किन्नर काजल और उसके रिश्ते के भाई देव के हत्यारोपी आकाश ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या कर ली. उसकी लाश सतना के एक होटल में मिली. कमरे से सतना पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है. इसमें उसने डबल मर्डर की बात स्वीकार की है.

आरोपी आकाश विश्वकर्मा किन्नर का दूसरा ब्वॉयफ्रेंड था. आकाश ने सुसाइड नोट में आरोप लगाया है कि काजल और देव उसे ब्लैकमेल कर रहे थे. नोट में उसने दोनों की हत्या की बात स्वीकार की है. यह भी लिखा है कि भाई-बहन मिलकर उसे बहुत परेशान कर रहे थे.

सतना पुलिस ने आकाश की पैंट में मिले पहचान पत्र से उसकी पहचान की. इसके बाद कानपुर में हनुमंत विहार थाना पुलिस को सूचना दी. हनुमंत विहार थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि आकाश के परिजनों को जानकारी दी गई है. परिजन सतना के लिए रवाना हो गए हैं.

शनिवार को मैनपुरी की रहने वाली किन्नर काजल और उसके भाई देव की लाश मिली थी. दोनों कानपुर दक्षिण के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के खाड़ेपुर में एक पूर्व सैनिक के घर किराए पर कमरा लेकर रह रहे थे. देव की लाश कमरे में बेड के पास जबकि काजल की लाश के बेड के अंदर मिली थी.

पुलिस ने मामले में आकाश, गोलू और एक अन्य को मामले में आरोपी बनाया था. अब इनमें से आकाश ने आत्महत्या कर ली. आकाश कानपुर के बर्रा विश्व बैंक के पास का रहने वाला था. अब पुलिस को दो आरोपियों की तलाश है.

यह भी पढ़ें : किन्नर काजल मर्डर केस; प्रेमी से मिला धोखा तो दूसरे युवक से कर ली दोस्ती, लड़की बनने के लिए कराई चेहरे की सर्जरी

For All Latest Updates

TAGGED:

AKASH VISHWKARMA KILLED HIMSELFMP HOTEL ACCUSED DEADBODYDOUBLE MURDER LATEST UPDATEकाजल देव हत्यारोपी आत्महत्याTRANSGENDER KAJAL MURDER CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.