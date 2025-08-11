ETV Bharat / state

किन्नर काजल मर्डर केस; प्रेमी से मिला धोखा तो दूसरे युवक से कर ली दोस्ती, लड़की बनने के लिए कराई चेहरे की सर्जरी - KANPUR KAJAL MURDER CASE

कानपुर में गला दबाकर की गई थी मैनपुरी की किन्नर काजल और उसके रिश्ते के भाई देव की हत्या, पुलिस को मिले अहम सुराग.

लाखों रुपये कमाती थी काजल.
लाखों रुपये कमाती थी काजल. (Photo Credit; Social media)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 6:30 PM IST

5 Min Read

कानपुर : 'काजल का जब जन्म हुआ तब वह लड़का था. परिवार के लोगों ने उसका नाम आकाश रखा था. बड़ा होने पर आकाश लड़कियों की तरह हरकतें करने लगा. इससे परिवार के लोग चिंतित हो गए. उसकी जांच कराने पर पता चला कि वह किन्नर है. इसके बाद परिवार ने उसे किन्नरों को सौंप दिया. काजल ने लड़की बनने के लिए फेस सर्जरी कराई थी.

यह जानकारी किन्नर काजल की मां गुड्डी देवी ने मीडिया को दी. रोते हुए उन्होंने बताया कि काजल (25) ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया. इस तरह उसकी और उसके रिश्ते के भाई देव (12) की हत्या हो जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था.

मां से पुलिस को मिली अहम जानकारी, दोनों को गला दबाकर मारा : डबल मर्डर में मां गुड्डी देवी से पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है. किन्नर काजल और उसके भाई देव के शव का पोस्टमार्टम भी हो चुका है. इसमें गला दबाकर दोनों की हत्या करने की बात सामने आई है. यह भी आशंका है कि वारदात में कई लोग शामिल हैं. पहले दोनों के हाथ-पैर पकड़े गए. इसके बाद तेजी से दोनों का गला दबाया गया.

कमिश्नरेट के आला अफसरों का दावा है काजल का मर्डर प्रेम संंबंधों के चलते हुआ है. डीसीपी साउथ की टीम को कई साक्ष्य मिले हैं.

आरोपियों की गिरफ्तारी पर सामने आएंगे कई राज.
आरोपियों की गिरफ्तारी पर सामने आएंगे कई राज. (Photo Credit; Social media)

पुराने प्रेमी से धोखा मिलने पर टूट गई थी काजल : डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि अभी तक की जांच में यह पता चला है कि काजल को उसके पुराने प्रेमी आकाश ने धोखा दिया था. इससे वह टूट गई थी. परिजनों ने आरोप लगाया है कि आकाश ने काजल के लाखों रुपये हड़प लिए थे. हाल ही के दिनों में किन्नर काजल के साथ उसका दोस्त गोलू भी रह रहा था.

प्रेमी के बाद दोस्त ने भी हड़प लिए लाखों रुपये : पुलिस के अनुसार काजल ने आकाश को जेल भिजवा दिया था. जेल से छूटने के बाद आकाश ने काजल से कई बार माफी भी मांगी थी. कुछ दिनों पहले गोलू ने भी एक प्लाट के नाम पर काजल के लाखों रुपये हड़प लिए थे. पुलिस को मिले साक्ष्यों के अनुसार गोलू, आकाश और एक अन्य युवक ने काजल और देव की हत्या की है. तीनों युवक घटना के बाद से फरार हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा.

पार्टियों में डांस करके काजल ने कमाए थे लाखों रुपये : काजल के परिजनों का कहना है कि काजल पार्टियों, कार्यक्रमों में डांस करती थी. वह उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी प्रोग्राम करती थी. इसके जरिए वह लाखों की कमाई करती थी. खुद को मजबूत बनाने के बाद वह परिवार को भी संभालने लगी थी. उसने रिश्ते के भाई देव को पढ़ने के लिए अपने पास बुला लिया था. वह उसका पूरा खर्च उठा रही थी.

इंस्टाग्राम पर काफी सक्रिय रहती थी काजल.
इंस्टाग्राम पर काफी सक्रिय रहती थी काजल. (Photo Credit; Social media)

हत्या का राज न खुले, इसलिए देव को भी मार डाला : पुलिस को आशंका है कि हत्यारों का टारगेट काजल थी. उन्होंने प्लानिंग के साथ उसकी हत्या कर दी. संभव है कि कमरे में देव पहले से मौजूद न रहा हो, वह घटना के दौरान ही अचानक पहुंच गया हो. इसकी वजह से हत्यारों ने वारदात का राज छिपाने के लिए देव की भी हत्या कर दी. डीसीपी साउथ के अनुसार पुलिस तीनों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है. उनकी गिरफ्तारी के बाद घटना से जुड़े सभी राज राज सामने आ जाएंगे.

काजल के माता-पिता ने देव को लिया था गोद : मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के धरमंगदपुर गांव के रहने वाले बृजेश कुमार और मां गुड्डी की बेटी काजल और बेटे देव कानपुर दक्षिण के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के खाड़ेपुर में एक पूर्व सैनिक के घर किराए पर रह रहे थे. दोनों एक महीने पहले ही आए थे. काजल सामानों की शिफ्टिंग कर रही थी. देव गुड्डी देवी के भाई का बेटा था. दंपत्ति ने उसे गोद लिया था. देव बहन के साथ रहकर कानपुर में ही पढ़ाई कर रहा था. वह छठवीं में पढ़ता था.

अब जानिए रक्षाबंधन की रात सामने आए सनसनीखेज वारदात के बारे में : परिजनों के अनुसार 3 से 4 दिन से काजल का फोन नहीं लग रहा था. अनहोनी की आशंका में मां गुड्डी देवी रक्षाबंधन की रात खाड़ेपुर पहुंचीं. कमरे के बाहर ताला लगा था. डुप्लीकेट चाबी से उन्होंने कमरा खुलवाया तो अंदर से तेज बदबू आ रही थी. बेड के पास ही देव का शव पड़ा था. बेड खोलने पर अंदर काजल की भी लाश पड़ी थी. इसके बाद मां ने पुलिस को घटना के बारे में बताया. पुलिस के अनुसार दोनों की हत्या 3 से 4 दिन पहले ही की गई थी. दोनों की लाश सड़ने लगी थी.

यह भी पढ़ें : कानपुर में किन्नर और उसके मुंहबोले भाई की हत्या; पीलीभीत-संभल में भी पैसों के विवाद में दो युवकों का मर्डर

कानपुर : 'काजल का जब जन्म हुआ तब वह लड़का था. परिवार के लोगों ने उसका नाम आकाश रखा था. बड़ा होने पर आकाश लड़कियों की तरह हरकतें करने लगा. इससे परिवार के लोग चिंतित हो गए. उसकी जांच कराने पर पता चला कि वह किन्नर है. इसके बाद परिवार ने उसे किन्नरों को सौंप दिया. काजल ने लड़की बनने के लिए फेस सर्जरी कराई थी.

यह जानकारी किन्नर काजल की मां गुड्डी देवी ने मीडिया को दी. रोते हुए उन्होंने बताया कि काजल (25) ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया. इस तरह उसकी और उसके रिश्ते के भाई देव (12) की हत्या हो जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था.

मां से पुलिस को मिली अहम जानकारी, दोनों को गला दबाकर मारा : डबल मर्डर में मां गुड्डी देवी से पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है. किन्नर काजल और उसके भाई देव के शव का पोस्टमार्टम भी हो चुका है. इसमें गला दबाकर दोनों की हत्या करने की बात सामने आई है. यह भी आशंका है कि वारदात में कई लोग शामिल हैं. पहले दोनों के हाथ-पैर पकड़े गए. इसके बाद तेजी से दोनों का गला दबाया गया.

कमिश्नरेट के आला अफसरों का दावा है काजल का मर्डर प्रेम संंबंधों के चलते हुआ है. डीसीपी साउथ की टीम को कई साक्ष्य मिले हैं.

आरोपियों की गिरफ्तारी पर सामने आएंगे कई राज.
आरोपियों की गिरफ्तारी पर सामने आएंगे कई राज. (Photo Credit; Social media)

पुराने प्रेमी से धोखा मिलने पर टूट गई थी काजल : डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि अभी तक की जांच में यह पता चला है कि काजल को उसके पुराने प्रेमी आकाश ने धोखा दिया था. इससे वह टूट गई थी. परिजनों ने आरोप लगाया है कि आकाश ने काजल के लाखों रुपये हड़प लिए थे. हाल ही के दिनों में किन्नर काजल के साथ उसका दोस्त गोलू भी रह रहा था.

प्रेमी के बाद दोस्त ने भी हड़प लिए लाखों रुपये : पुलिस के अनुसार काजल ने आकाश को जेल भिजवा दिया था. जेल से छूटने के बाद आकाश ने काजल से कई बार माफी भी मांगी थी. कुछ दिनों पहले गोलू ने भी एक प्लाट के नाम पर काजल के लाखों रुपये हड़प लिए थे. पुलिस को मिले साक्ष्यों के अनुसार गोलू, आकाश और एक अन्य युवक ने काजल और देव की हत्या की है. तीनों युवक घटना के बाद से फरार हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा.

पार्टियों में डांस करके काजल ने कमाए थे लाखों रुपये : काजल के परिजनों का कहना है कि काजल पार्टियों, कार्यक्रमों में डांस करती थी. वह उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी प्रोग्राम करती थी. इसके जरिए वह लाखों की कमाई करती थी. खुद को मजबूत बनाने के बाद वह परिवार को भी संभालने लगी थी. उसने रिश्ते के भाई देव को पढ़ने के लिए अपने पास बुला लिया था. वह उसका पूरा खर्च उठा रही थी.

इंस्टाग्राम पर काफी सक्रिय रहती थी काजल.
इंस्टाग्राम पर काफी सक्रिय रहती थी काजल. (Photo Credit; Social media)

हत्या का राज न खुले, इसलिए देव को भी मार डाला : पुलिस को आशंका है कि हत्यारों का टारगेट काजल थी. उन्होंने प्लानिंग के साथ उसकी हत्या कर दी. संभव है कि कमरे में देव पहले से मौजूद न रहा हो, वह घटना के दौरान ही अचानक पहुंच गया हो. इसकी वजह से हत्यारों ने वारदात का राज छिपाने के लिए देव की भी हत्या कर दी. डीसीपी साउथ के अनुसार पुलिस तीनों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है. उनकी गिरफ्तारी के बाद घटना से जुड़े सभी राज राज सामने आ जाएंगे.

काजल के माता-पिता ने देव को लिया था गोद : मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के धरमंगदपुर गांव के रहने वाले बृजेश कुमार और मां गुड्डी की बेटी काजल और बेटे देव कानपुर दक्षिण के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के खाड़ेपुर में एक पूर्व सैनिक के घर किराए पर रह रहे थे. दोनों एक महीने पहले ही आए थे. काजल सामानों की शिफ्टिंग कर रही थी. देव गुड्डी देवी के भाई का बेटा था. दंपत्ति ने उसे गोद लिया था. देव बहन के साथ रहकर कानपुर में ही पढ़ाई कर रहा था. वह छठवीं में पढ़ता था.

अब जानिए रक्षाबंधन की रात सामने आए सनसनीखेज वारदात के बारे में : परिजनों के अनुसार 3 से 4 दिन से काजल का फोन नहीं लग रहा था. अनहोनी की आशंका में मां गुड्डी देवी रक्षाबंधन की रात खाड़ेपुर पहुंचीं. कमरे के बाहर ताला लगा था. डुप्लीकेट चाबी से उन्होंने कमरा खुलवाया तो अंदर से तेज बदबू आ रही थी. बेड के पास ही देव का शव पड़ा था. बेड खोलने पर अंदर काजल की भी लाश पड़ी थी. इसके बाद मां ने पुलिस को घटना के बारे में बताया. पुलिस के अनुसार दोनों की हत्या 3 से 4 दिन पहले ही की गई थी. दोनों की लाश सड़ने लगी थी.

यह भी पढ़ें : कानपुर में किन्नर और उसके मुंहबोले भाई की हत्या; पीलीभीत-संभल में भी पैसों के विवाद में दो युवकों का मर्डर

For All Latest Updates

TAGGED:

MAINPURI TRANSGENDER KAJAL MURDERDOUBLE MURDER SHOCKING INFORMATIONTRANSGENDER LOVE STORYकाजल देव हत्या कानपुर पुलिस जांचKANPUR KAJAL MURDER CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.