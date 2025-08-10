मैनपुरी : दन्नाहार थाना क्षेत्र में शनिवार रात तेज रफ्तार रोजवेज बस पलट गई. दुर्घटना बस के डिवाइडर पर चढ़ने के कारण हुई. हादसा इतना भयानक था कि बस के चारों पहिये ऊपर हो गए और मौके पर चीख पुकार मच गई. थाने के निकट हादसा होने के कारण पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया. हादसे में करीब 20 लोगों के घायल होने की सूचना है. वहीं दुर्घटना की सूचना मिलने पर डीएम और एसपी भी जिला अस्पताल पहुंचे. वहीं हमीरपुर में नेशनल हाईवे पर हुए भीषण हादसे में बाइकसवार दो युवकों की मौत हो गई.

एसपी सिटी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि रोडवेज बस लखनऊ से जयपुर जा रही थी. रफ्तार तेज होने के कारण बस डिवाडर पर चढ़ने के बाद पलट गई थी. बस में करीब 45 लोग सवार थे. जिनमें 20 लोग घायल हुए हैं. सभी की हालत स्थिर है. 35 वर्षीय एक महिला की हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है.

डीएम अंजनी कुमार सिंह का कहना है कि दन्नाहार क्षेत्र में रोडवेज बस पलटने के कारण हुई दुर्घटना में 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं. एक महिला की हालत गंभीर है उसे हायर सेंटर सैफई रेफर कर दिया गया है. डॉक्टरों का कहना है कि महिला की हालत स्थिर है. अन्य घायलों की तबीयत ठीक है. डाॅक्टरों को बेहतर इलाज करने और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं.

हमीरपुर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, दो युवकों की मौत

सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे-34 पर नारायणपुर गांव के पास शनिवार रात भीषण हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. प्रेम इलायची ढाबे के पास किसी अज्ञात वाहन ने बाइकसवारों युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. युवकों की पहचान जीतेंद्र कुमार पुत्र समरिया प्रजापति निवासी वार्ड नंबर 8, गुरगुज थोक और ज्ञानेंद्र पुत्र चंद्रभान निवासी बांकी के रूप में हुई है. दोनों कस्बे के डॉ. इमाद वाली गली में कपड़े और कॉस्मेटिक की दुकान में काम करते थे.

थाना प्रभारी अनूप कुमार सिंह ने बताया कि रात करीब 11 बजे दुकान बंद करने के बाद दोनों बाइक से घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं.





