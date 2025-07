ETV Bharat / state

टाइगर प्वाइंट, यहां पानी गिरने पर सुनाई देती है टाइगर की दहाड़ - TIGER POINT WATERFALL

Published : July 6, 2025

सरगुजा: बारिश का आनंद और कुदरत के अद्भुत नजारों को देखना हो तो आप छत्तीसगढ़ के सरगुजा आइये. यहां मैनपाट नाम के पर्वत को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है. स्वर्ग जैसी अनुभूति देने वाली इस धरती पर आकर आपको बेहद आनंद आएगा. मैनपाट की खूबसूरती बारिश के मौसम में पूरे शबाब पर होती है. अगर आप यहां आना चाहते हैं तो बारिश का समय सबसे बेहतर है. मैनपाट का टाइगर प्वाइंट: मैनपाट में कई दर्शनीय स्थल हैं, जिसे देखकर आप खुद को प्रकृति के बेहद करीब पायेंगे. इनमें से एक स्थल का नाम है टाइगर प्वाइंट. टाइगर प्वाइंट में घनघोर जंगल, पहाड़ और उंचाई से गिरता झरना और इस झरने का तेज प्रवाह आपको खूब भाएगा. यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है. यहां काफी खूबसूरत नजारे हैं-पर्यटक मैं पर्यटकों से कहना चाहूंगा कि एक बार इस जगह पर जरूर आइये, आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे-पर्यटक

