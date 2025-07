ETV Bharat / state

मैनपाट प्रशिक्षण का समापन, नहीं आयेंगे अमित शाह - MAINPAT BJP TRAINING

मैनपाट बीजेपी का प्रशिक्षण ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : July 9, 2025 at 10:47 AM IST | Updated : July 9, 2025 at 11:40 AM IST 2 Min Read

सरगुजा: छत्तीसगढ़ के मैनपाट में आयोजित भाजपा के तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन होना है. समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने का भी कार्यक्रम था लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया है. अमित शाह का मैनपाट दौरा रद्द: तय कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी समापन समारोह में आना था लेकिन अज्ञात कारणों से उनका दौरा स्थगित हो चुका है.

