वाराणसी : जिले के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार सुबह सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई. मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या एआई-2461 से यात्रा करने वाले एक यात्री के बैग से एलएमजी (लाइट मशीनगन) की मुख्य बॉडी बरामद की गई. यात्री को हिरासत में लेकर वाराणसी पुलिस को सौंप दिया गया. पुलिस ने अभियुक्त को कस्टडी में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है.

एयर इंडिया की फ्लाइट से यात्रा करने वाला यात्री अंकित राय (35) जब चेक-इन काउंटर पर पहुंचा तो जांच के दौरान बैगेज में संदिग्ध वस्तु दिखाई दी. सुरक्षाकर्मियों ने बैग के अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए. बैग से एलएमजी के मुख्य पार्ट मिले. बरामदगी के बाद सुरक्षाकर्मियों ने यात्री को तत्काल हिरासत में ले लिया और बाबतपुर पुलिस चौकी पर पूछताछ के लिए ले गई. सूचना मिलते ही जांच के लिए एटीएस, एलआईयू और आर्मी इंटेलिजेंस की टीमें भी बाबतपुर पुलिस चौकी पर पहुंची. यात्री से पूछताछ कर रही हैं.

यात्री आजमगढ़ निवासी अंकित राय है. पूछताछ में यात्री खुद को एक कंपनी का कर्मचारी बता रहा है. उसने बताया कि उसकी कंपनी को कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से मशीन गन पार्ट्स सप्लाई का ठेका मिला था. कानपुर से एलएमजी की बॉडी प्राप्त करने के बाद वह इसे राजकोट ले जा रहा था.

पुलिस की पूछताछ में यात्री ने बताया कि हाल ही में अपने बेटे के मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए छुट्टी पर घर आया था. इसके बाद उसे कंपनी की ओर से निर्देश मिला कि मशीन गन की बॉडी मुंबई होते हुए अहमदाबाद और फिर राजकोट पहुंचाई जाए. हालांकि, एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान मामला पकड़ में आ गया. फिलहाल, पुलिस व खुफिया एजेंसियां पूरे मामले की तहकीकात कर रही हैं.

एसीपी पिंडरा प्रतीक कुमार ने बताया कि पुलिस, इंटेलिजेंस के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसियों की टीम यात्री से पूछताछ कर रही हैं और उसके पास मिले कागजात की भी जांच की जा रही है. जांच पड़ताल के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: यूपी के इस रेलवे स्टेशन ने पूरे किए 100 साल; रोज चलती हैं 250 से ज्यादा ट्रेनें, अब हो रहे हैं ये बदलाव