ज्ञानवापी मामले में मुख्य मुकदमे की नहीं हो सकी सुनवाई, वाराणसी कोर्ट ने दिया यह आदेश

वाराणसी: जिला एवं सत्र न्यायालय के सिविल कोर्ट में सोमवार को ज्ञानवापी के मुख्य मुकदमे की सुनवाई होनी थी, लेकिन वाद मित्र को हटाने और नए पक्षकार को लेकर कोर्ट में दोनों पक्ष के पेश न होने की वजह से नहीं हो सकी. लॉर्ड विशेश्वर के केस के पक्ष का और प्रतिवादी अपनी बातों को रख चुके हैं.

अब 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई: दोनों का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है. दोनों पक्षों को पेश होने का आदेश भी दिया है. दरअसल 1991 के ज्ञानवापी मूल वाद के मुकदमे में मुख्यवादी रहे हरिहर पांडेय के निधन के बाद उनकी बेटियों मनीकुंतला तिवारी, नीलिमा मिश्रा और रेनू पांडेय ने मुकदमे में खुद को पक्षकार बनाए जाने की याचिका दायर की थी.

प्रार्थना पत्र पर आपत्तियां मांगी गयी थीं: इसे कोर्ट ने 11 जुलाई को रिजेक्ट कर दिया था. रिवीजन याचिका पर सुनवाई फिर से की जा रही है. पिछली तिथि पर हरिहर पांडेय की बेटियों की तरफ से उनके अधिवक्ता ने बहस की थी. जिसमें प्रार्थना पत्र पर आपत्ति मांगी गई थी. उसमें अधिवक्ता ने अपनी बातों को तो रख दिया गया था, लेकिन सुनवाई के दौरान इस अर्जी को निरस्त कर दिया गया था.

हरिहर पांडेय की बेटियां पक्षकार बनना चाहती हैं: इस मुकदमे में हरिहर पांडेय और सोमनाथ व्यास की मृत्यु के बाद वाद मित्र के तौर पर विजय शंकर रस्तोगी मुकदमे को देख रहे हैं. जिसके बाद मुख्यवादी हरिहर पांडेय की बेटियों ने पक्षकार बनने के लिए एप्लीकेशन दी है. अदालत में ज्ञानवापी के पुराने मामले में वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी को हटाने संबंधी रिवीजन अर्जी पर 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी.