फायरिंग के मुख्य आरोपी को स्ट्रेचर पर लेकर बाजार पहुंची पुलिस...लोग देखते रह गए

झालावाड़ : शहर के व्यस्ततम मामा भांजे स्थित पेट्रोल पंप पर गत दिनों फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी विकी उर्फ भाया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस तस्दीक कराने उसे लेकर मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मी मुख्य आरोपी को स्ट्रेचर पर लेकर बीच बाजार पहुंचे तो हर कोई दंग रह गया. स्ट्रेचर पर लेटे आरोपी ने पुलिस को फायरिंग की पूरी कहानी सुनाई. वहां भीड़ जमा हो गई.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गत दिनों मामा भांजे स्थित पेट्रोल पंप पर मंगलपुरा निवासी विक्की उर्फ भाया अपनी पत्नी के साथ पेट्रोल भराने पहुंचा था. कुछ समय लगने के कारण आरोपी ने पेट्रोल पंपकर्मी पर फायरिंग कर दी. इसके बाद मुख्य आरोपी विक्की अपने साथी अंकित काला और मोहसिन को लेकर बाइक से पेट्रोल पंप पहुंचा और पंपकर्मी मुकेश गुर्जर से मारपीट तथा गाली गलौज की. पेट्रोल पंप प्रबंधन की शिकायत के बाद अंकित काला, मोहसिन तथा महिला सैजल को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया. फायरिंग के मुख्य आरोपी विक्की को अब गिरफ्तार कर मौका तस्दीक कराई गई.