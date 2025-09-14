ETV Bharat / state

फायरिंग के मुख्य आरोपी को स्ट्रेचर पर लेकर बाजार पहुंची पुलिस...लोग देखते रह गए

झालावाड़ पुलिस ने फायरिंग मामले के मुख्य आरोपी को वारदात की तस्दीक कराने स्ट्रेचर पर लेकर बाजार पहुंची तो भीड़ लग गई.

accused tells the story of firing in the market
बाजार में फायरिंग की कहानी सुनाता आरोपी (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2025 at 7:46 AM IST

Updated : September 14, 2025 at 8:26 AM IST

1 Min Read
झालावाड़ : शहर के व्यस्ततम मामा भांजे स्थित पेट्रोल पंप पर गत दिनों फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी विकी उर्फ भाया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस तस्दीक कराने उसे लेकर मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मी मुख्य आरोपी को स्ट्रेचर पर लेकर बीच बाजार पहुंचे तो हर कोई दंग रह गया. स्ट्रेचर पर लेटे आरोपी ने पुलिस को फायरिंग की पूरी कहानी सुनाई. वहां भीड़ जमा हो गई.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गत दिनों मामा भांजे स्थित पेट्रोल पंप पर मंगलपुरा निवासी विक्की उर्फ भाया अपनी पत्नी के साथ पेट्रोल भराने पहुंचा था. कुछ समय लगने के कारण आरोपी ने पेट्रोल पंपकर्मी पर फायरिंग कर दी. इसके बाद मुख्य आरोपी विक्की अपने साथी अंकित काला और मोहसिन को लेकर बाइक से पेट्रोल पंप पहुंचा और पंपकर्मी मुकेश गुर्जर से मारपीट तथा गाली गलौज की. पेट्रोल पंप प्रबंधन की शिकायत के बाद अंकित काला, मोहसिन तथा महिला सैजल को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया. फायरिंग के मुख्य आरोपी विक्की को अब गिरफ्तार कर मौका तस्दीक कराई गई.

स्ट्रेचर पर फायरिंग का मुख्य आरोपी... (ETV Bharat Jhalawar)

पढ़ें:कोटा में निर्वस्त्र कर नाबालिग से मारपीट करने वाले आरोपियों की पुलिस ने कराई परेड, देखें

स्ट्रेचर पर आरोपी विक्की के दोनों पैरों पर प्लास्टर बंधा था. इस दौरान पुलिस ने विक्की के सहयोगी अंकित और मोहसिन के साथ वारदात की साजिश रचने वाली जगह भी चिन्हित की.

MAIN ACCUSED OF FIRING ARRESTEDACCUSED ON STRETCHER TO VERIFYTHREE ACCUSED ALREADY ARRESTEDMAIN ACCUSED PARADED IN MARKETFIRING AT PETROL PUMP IN JHALAWAR

