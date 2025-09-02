महराजगंज : पश्चिम बंगाल के चर्चित इशिता मलिक हत्याकांड के मुख्य आरोपी को इंडो नेपाल बॉर्डर के पास नौतनवा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी देशराज सिंह नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था. आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. पश्चिम बंगाल पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर देशराज को अपने साथ ले गई.

25 अगस्त को पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर क्षेत्र के पालपाड़ा में कॉलेज छात्रा इशिता मलिक की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बताया जा रहा है कि आरोपी देशराज इशिता का परिचित था और दोनों के बीच रिश्ते को लेकर विवाद चल रहा था. इशिता के संबंध तोड़ देने के बाद देशराज ने बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया.

गुजरात में मामा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के रडार पर आया : पुलिस सूत्रों के अनुसार, देशराज लगातार ठिकाने बदलता रहा और अपने रिश्तेदारों की मदद से जांचकर्ताओं से बचने की कोशिश करता रहा. रविवार को गुजरात के जामनगर से उसके मामा कुलदीप सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया था. कुलदीप ने देशराज की फरारी में सहयोग किया और फर्जी कागजात तैयार करवाए.

इसी सुराग के आधार पर पुलिस को अंदेशा हुआ कि देशराज नेपाल की ओर भाग सकता है. बंगाल पुलिस की तीन अलग-अलग टीमों को उत्तर प्रदेश भेजा गया. आखिरकार सोमवार सुबह, नौतनवा स्थित भारत-नेपाल सीमा पर उसे एक वाहन से जाते समय पकड़ लिया गया.

ट्रांजिट रिमांड पर पश्चिम बंगाल ले गई पुलिस : आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रांजिट रिमांड पर कृष्णानगर ले जाया गया. वहां उसे अदालत में पेश किया जाएगा और पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई होगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को बचाने में उसके कुछ प्रभावशाली रिश्तेदारों और परिचितों की भूमिका सामने आई है, जिसकी गहन जांच की जा रही है.

पुलिस अधीक्षक महराजगंज सोमेंद्र मीना ने बताया कि पश्चिम बंगाल पुलिस को नौतनवा आने की सूचना प्राप्त हुई थी. हमने पूरी सतर्कता के साथ स्थानीय स्तर पर सहयोग किया. नेपाल सीमा के पास से आरोपी को हिरासत में लिया गया. विधिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस आरोपी को अपने साथ लेकर रवाना हो गई.

