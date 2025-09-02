ETV Bharat / state

पश्चिम बंगाल की इशिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी इंडो नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार, देशराज ने कमरे में घुसकर मारी थी गोली - MAHARAJGANJ NEWS

25 अगस्त को पश्चिम बंगाल के पालपाड़ा में छात्रा इशिता मलिक की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

पश्चिम बंगाल पुलिस ने किया गिरफ्तार.
पश्चिम बंगाल पुलिस ने किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Social Media)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 12:01 AM IST

2 Min Read

महराजगंज : पश्चिम बंगाल के चर्चित इशिता मलिक हत्याकांड के मुख्य आरोपी को इंडो नेपाल बॉर्डर के पास नौतनवा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी देशराज सिंह नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था. आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. पश्चिम बंगाल पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर देशराज को अपने साथ ले गई.

25 अगस्त को पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर क्षेत्र के पालपाड़ा में कॉलेज छात्रा इशिता मलिक की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बताया जा रहा है कि आरोपी देशराज इशिता का परिचित था और दोनों के बीच रिश्ते को लेकर विवाद चल रहा था. इशिता के संबंध तोड़ देने के बाद देशराज ने बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया.

गुजरात में मामा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के रडार पर आया : पुलिस सूत्रों के अनुसार, देशराज लगातार ठिकाने बदलता रहा और अपने रिश्तेदारों की मदद से जांचकर्ताओं से बचने की कोशिश करता रहा. रविवार को गुजरात के जामनगर से उसके मामा कुलदीप सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया था. कुलदीप ने देशराज की फरारी में सहयोग किया और फर्जी कागजात तैयार करवाए.

इसी सुराग के आधार पर पुलिस को अंदेशा हुआ कि देशराज नेपाल की ओर भाग सकता है. बंगाल पुलिस की तीन अलग-अलग टीमों को उत्तर प्रदेश भेजा गया. आखिरकार सोमवार सुबह, नौतनवा स्थित भारत-नेपाल सीमा पर उसे एक वाहन से जाते समय पकड़ लिया गया.

ट्रांजिट रिमांड पर पश्चिम बंगाल ले गई पुलिस : आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रांजिट रिमांड पर कृष्णानगर ले जाया गया. वहां उसे अदालत में पेश किया जाएगा और पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई होगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को बचाने में उसके कुछ प्रभावशाली रिश्तेदारों और परिचितों की भूमिका सामने आई है, जिसकी गहन जांच की जा रही है.

पुलिस अधीक्षक महराजगंज सोमेंद्र मीना ने बताया कि पश्चिम बंगाल पुलिस को नौतनवा आने की सूचना प्राप्त हुई थी. हमने पूरी सतर्कता के साथ स्थानीय स्तर पर सहयोग किया. नेपाल सीमा के पास से आरोपी को हिरासत में लिया गया. विधिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस आरोपी को अपने साथ लेकर रवाना हो गई.

यह भी पढ़ें : बाराबंकी में ABVP कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, 19 घायल, SRMU में मान्यता को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन

महराजगंज : पश्चिम बंगाल के चर्चित इशिता मलिक हत्याकांड के मुख्य आरोपी को इंडो नेपाल बॉर्डर के पास नौतनवा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी देशराज सिंह नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था. आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. पश्चिम बंगाल पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर देशराज को अपने साथ ले गई.

25 अगस्त को पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर क्षेत्र के पालपाड़ा में कॉलेज छात्रा इशिता मलिक की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बताया जा रहा है कि आरोपी देशराज इशिता का परिचित था और दोनों के बीच रिश्ते को लेकर विवाद चल रहा था. इशिता के संबंध तोड़ देने के बाद देशराज ने बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया.

गुजरात में मामा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के रडार पर आया : पुलिस सूत्रों के अनुसार, देशराज लगातार ठिकाने बदलता रहा और अपने रिश्तेदारों की मदद से जांचकर्ताओं से बचने की कोशिश करता रहा. रविवार को गुजरात के जामनगर से उसके मामा कुलदीप सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया था. कुलदीप ने देशराज की फरारी में सहयोग किया और फर्जी कागजात तैयार करवाए.

इसी सुराग के आधार पर पुलिस को अंदेशा हुआ कि देशराज नेपाल की ओर भाग सकता है. बंगाल पुलिस की तीन अलग-अलग टीमों को उत्तर प्रदेश भेजा गया. आखिरकार सोमवार सुबह, नौतनवा स्थित भारत-नेपाल सीमा पर उसे एक वाहन से जाते समय पकड़ लिया गया.

ट्रांजिट रिमांड पर पश्चिम बंगाल ले गई पुलिस : आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रांजिट रिमांड पर कृष्णानगर ले जाया गया. वहां उसे अदालत में पेश किया जाएगा और पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई होगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को बचाने में उसके कुछ प्रभावशाली रिश्तेदारों और परिचितों की भूमिका सामने आई है, जिसकी गहन जांच की जा रही है.

पुलिस अधीक्षक महराजगंज सोमेंद्र मीना ने बताया कि पश्चिम बंगाल पुलिस को नौतनवा आने की सूचना प्राप्त हुई थी. हमने पूरी सतर्कता के साथ स्थानीय स्तर पर सहयोग किया. नेपाल सीमा के पास से आरोपी को हिरासत में लिया गया. विधिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस आरोपी को अपने साथ लेकर रवाना हो गई.

यह भी पढ़ें : बाराबंकी में ABVP कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, 19 घायल, SRMU में मान्यता को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन

For All Latest Updates

TAGGED:

WEST BENGAL ISHITA MURDER CASEACCUSED ISHITA MURDER CASE ARRESTEDMAHARAJGANJ NEWSइशिता हत्याकांड का आरोपी अरेस्टMAHARAJGANJ NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.