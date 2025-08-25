ETV Bharat / state

हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा, लॉरेंस गैंग के संपर्क में था बदमाश - MURDER ACCUSED ARRESTED

बदमाश कृष्ण पहलवान ने शराब कारोबारी की हत्या अपने पिता की मौत का बदला लेने के इरादे से की थी.

murder accused arrested
हत्या का आरोपी हथियारों के साथ पुलिस गिरफ्त में (ETV Bharat Behror)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 25, 2025 at 8:01 PM IST

3 Min Read

बहरोड़: पुलिस ने शराब ठेकेदार सुनील उर्फ टूल्ली की हत्या के मुख्य आरोपी कृष्ण यादव उर्फ कृष्ण पहलवान को एक बार फिर से गिरफ्तार किया है. इस बार उसे कोटपुतली की जेल से प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया है. इससे पहले उसे हत्या के मामले में पकड़ा था. अब उसकी निशानदेही पर हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है. आरोपी अपनी गैंग बनाने की फिराक में था, इसलिए वह हथियार जमा कर रहा था. वह कुख्यात लॉरेंस विश्नोई गैंग के संपर्क में भी था.

कोटपुतली-बहरोड पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि 24 जून को बानसूर में शराब ठेकेदार सुनील उर्फ टूल्ली की हत्या का मुख्य आरोपी कृष्ण पहलवान हत्या के बाद फरार हो गया था. उसने क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए लाइव वीडियो बनाकर पुलिस को चुनौती भी दी थी, जिस पर 50 हजार रुपए का इनाम रखा गया था. आरोपी के खाते में लाखों रुपए का संदिग्ध लेन-देन पाया गया, जिसके जरिए इन हथियारों को अवैध तरीके से खरीदा गया था. यह गैंग पैरोल पर होने के बावजूद एक बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता था. पूछताछ के आधार पर पुलिस को पता चला कि हथियार सरुंड थाना क्षेत्र के एक ईंट भट्ठे पर दबाए गए थे, जिन्हें सोमवार को बरामद कर लिया गया.

हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat Behror)

पढ़ें: पचास हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, हत्या के बाद पुलिस को दी थी पकड़ने की खुली चुनौती

लाखों रुपए के अवैध हथियार बरामद: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी कृष्ण पहलवान के कब्जे से दो देशी निर्मित पिस्टल, दो कट्टे, 22 जिंदा कारतूस, 10 पिस्टल कारतूस, 315 बोर के सात जिंदा कारतूस और एक अमेरिकन निर्मित पिस्टल के पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. यह बदमाश क्षेत्र में दहशत फैलाने और अपने गैंग का दबदबा बढ़ाने के लिए हथियार जमा कर रहा था.

पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बना बदमाश: एसपी ने बताया कि कृष्ण पहलवान जब छह साल का था, तब उसके पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन कृष्ण को शक था कि उसके पिता की हत्या सुनील उर्फ टूल्ली ने करवाई है. इसी के बाद से उसने सुनील से बदला लेने की ठान ली. साल 2023 में कृष्ण पहलवान ने सुनील पर दो बार फायरिंग भी करवाई, लेकिन वह बच गया. इस दौरान कृष्ण एक गैंग से जुड़ गया. उसने जेल में बंद गैंगस्टर विक्रम उर्फ लादेन से संपर्क किया और मदद मांगी. विक्रम लादेन ने ही उसे विश्नोई गैंग के सदस्य हैरी बॉक्सर से मिलवाया. लॉरेंस गैंग के इस बदमाश हैरी बॉक्सर ने ही कृष्ण पहलवान को अमेरिकन निर्मित पिस्टल उपलब्ध कराई, जिसके बाद कृष्ण ने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया.

बहरोड़: पुलिस ने शराब ठेकेदार सुनील उर्फ टूल्ली की हत्या के मुख्य आरोपी कृष्ण यादव उर्फ कृष्ण पहलवान को एक बार फिर से गिरफ्तार किया है. इस बार उसे कोटपुतली की जेल से प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया है. इससे पहले उसे हत्या के मामले में पकड़ा था. अब उसकी निशानदेही पर हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है. आरोपी अपनी गैंग बनाने की फिराक में था, इसलिए वह हथियार जमा कर रहा था. वह कुख्यात लॉरेंस विश्नोई गैंग के संपर्क में भी था.

कोटपुतली-बहरोड पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि 24 जून को बानसूर में शराब ठेकेदार सुनील उर्फ टूल्ली की हत्या का मुख्य आरोपी कृष्ण पहलवान हत्या के बाद फरार हो गया था. उसने क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए लाइव वीडियो बनाकर पुलिस को चुनौती भी दी थी, जिस पर 50 हजार रुपए का इनाम रखा गया था. आरोपी के खाते में लाखों रुपए का संदिग्ध लेन-देन पाया गया, जिसके जरिए इन हथियारों को अवैध तरीके से खरीदा गया था. यह गैंग पैरोल पर होने के बावजूद एक बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता था. पूछताछ के आधार पर पुलिस को पता चला कि हथियार सरुंड थाना क्षेत्र के एक ईंट भट्ठे पर दबाए गए थे, जिन्हें सोमवार को बरामद कर लिया गया.

हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat Behror)

पढ़ें: पचास हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, हत्या के बाद पुलिस को दी थी पकड़ने की खुली चुनौती

लाखों रुपए के अवैध हथियार बरामद: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी कृष्ण पहलवान के कब्जे से दो देशी निर्मित पिस्टल, दो कट्टे, 22 जिंदा कारतूस, 10 पिस्टल कारतूस, 315 बोर के सात जिंदा कारतूस और एक अमेरिकन निर्मित पिस्टल के पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. यह बदमाश क्षेत्र में दहशत फैलाने और अपने गैंग का दबदबा बढ़ाने के लिए हथियार जमा कर रहा था.

पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बना बदमाश: एसपी ने बताया कि कृष्ण पहलवान जब छह साल का था, तब उसके पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन कृष्ण को शक था कि उसके पिता की हत्या सुनील उर्फ टूल्ली ने करवाई है. इसी के बाद से उसने सुनील से बदला लेने की ठान ली. साल 2023 में कृष्ण पहलवान ने सुनील पर दो बार फायरिंग भी करवाई, लेकिन वह बच गया. इस दौरान कृष्ण एक गैंग से जुड़ गया. उसने जेल में बंद गैंगस्टर विक्रम उर्फ लादेन से संपर्क किया और मदद मांगी. विक्रम लादेन ने ही उसे विश्नोई गैंग के सदस्य हैरी बॉक्सर से मिलवाया. लॉरेंस गैंग के इस बदमाश हैरी बॉक्सर ने ही कृष्ण पहलवान को अमेरिकन निर्मित पिस्टल उपलब्ध कराई, जिसके बाद कृष्ण ने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया.

For All Latest Updates

TAGGED:

LIQUOR BUSINESSMAN MURDER CASEILLEGAL WEAPONSलॉरेंस विश्नोई गैंगMURDER ACCUSED ARRESTED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

YouTube पर आरोप: बिना बताए AI से बदले गए Shorts वीडियो के विजुअल इफेक्ट्स!

सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे दो नए जज, कॉलेजियम की सिफारिश, 2031 में CJI बनेंगे जस्टिस पंचोली

नया टैक्स एक्ट 6 दशकों की जटिलता करता है दूर, सरलता पर ध्यान केंद्रित

शाहपुरा में श्वानों से क्रूरता, 6 सदस्यों को किया निलंबित, जानिए पूरा मामला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.