दुकान से घर आ रहे व्यापारी से की थी लाखों की लूट, आरोपी गिरफ्तार - ROBBERY ACCUSED ARRESTED

सीकर की दादिया थाना पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Robbery Accused Arrested
लूट का मुख्य आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat sikar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2025 at 8:32 PM IST

सीकर: जिले की दादिया थाना पुलिस ने 8 लाख 50 हजार रुपए और जेवर लूट की घटना का खुलासा कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक के निर्देशानुसार अवैध हथियारों और फरार अपराधियों के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई के तहत थानाधिकारी अशोक कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने इस मामले में कार्रवाई की है.

पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक ने बताया कि पीड़ित सुवालाल ने बताया कि 18 अगस्त को वह रामपुरा (झुंझुनू) स्थित अपनी दुकान में बैठा था. वहां से वह अपने घर माधोपुरा (टोडी), श्यामपुरा सीकर लौट रहा था. उस दिन उसके पास 8 लाख 50 हजार रुपए थे. इसके अलावा चांदी और सोने के आभूषण थे.

लूट की यह वारदात उदयपुरवाटी-दिल्ली रोड पर अमरनाथ आश्रम के निकट हुई. उनके पीछे से दो बाइक सवार आए और उसकी बाइक को लात मारकर रुकवाया. इसके बाद उससे झगड़ने लगे. बाद में उसके पास मौजूद नकदी और जेवर से भरा थैला छीनकर सीकर की ओर भाग गए. उसमें साढ़े आठ लाख रुपए थे. इस नकदी में से उसे रघुनाथगढ़ बस स्टैंड से 8 लाख रुपए जगदीश बलाई, 20 हजार रुपए केशर देवी और 20 हजार रुपए शांति देवी ने दिए थे, बाकी राशि उसकी दुकानदारी की थी.

एसपी ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के बाद दादिया थाने की रघुनाथगढ़ चौकी के सहायक उपनिरीक्षक धोलाराम को जांच सौंपी गई. पुलिस ने तकनीकी सहायता और मुखबिरों की मदद ली. आसपास के क्षेत्र में लगे 100 से 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की बारीकी से जांच की और लूट में शामिल मुख्य आरोपी झुंझुनू के गोठड़ा थाने के फकोडियों की ढाणी निवासी कृष्ण कुमार स्वामी(22) पुत्र महेश कुमार स्वामी को गिरफ्तार कर लिया.

पढ़ें: नशे के लिए चुराते थे दुपहिया वाहन, 7 दुपहिया सहित 3 बदमाश गिरफ्तार - 7 दुपहिया सहित 3 बदमाश गिरफ्तार

