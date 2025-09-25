ETV Bharat / state

मैहर में लग्जरी कार से आए चोर, खाना खिला कर कार में बैठाई बकरी, हुए फुर्र

मैहर: आमतौर पर आपको चोरी की अलग-अलग खबरें सुनने मिलती है. कभी चोरी करने गया चोर मालिक के लिए नोट छोड़ जाता है, कभी चोर एसी की ठंडक में बेडरूम में जमीन पर ही सो जाता है, तो कभी मंदिर में भगवान को प्रणाम करने के बाद दान पेटी से पैसे चुरा ले जाते हैं. इस तरह की अजीबों गरीब चोरी की घटनाएं देश के अलग-अलग कोने से पढ़ने को मिलती है. कुछ इसी तरह का मामला मध्य प्रदेश में मैहर के अमरपाटन थाना क्षेत्र से सामने आया है. यहां चोरों ने लग्जरी कार से आकर बकरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है.

चोरी की यह घटना रामनगर रोड की बताई जा रही है. जहां चोरों ने पहले सड़क किनारे बंधी बकरी को दुलारते हुए खाना खिलाया. इसके बाद मौका पाकर उसे लग्जरी कार में बैठा लिया और फरार हो गए. यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि चोर बड़े आराम से अपनी कार रोकते हैं, बकरी को पास बुलाते हैं और उसे बहलाने के बाद कार में डालकर रफूचक्कर हो जाते हैं. मामले ने इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है.

मैहर में कार से बकरी चोरी (ETV Bharat)

बकरी मालिक ने दर्ज कराई शिकायत

बकरी मालिक ने इस घटना की शिकायत अमरपाटन थाने में दर्ज कराई है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल चोरों और लग्जरी कार की तलाश जारी है. इस अनोखी चोरी की वारदात ने स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है. आमतौर पर चोर रात के अंधेरे में या सूनसान वाले घरों को निशाना बनाते हैं, लेकिन सतना के ये चोर लग्जरी तरीके से चोरी करने आए, वो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो भी दिनदहाड़े बकरी चोरी कर ले गए.