मैहर: मध्य प्रदेश के मैहर में एक तांत्रिक ने अंधविश्वास के जाल में फंसा कर एक महिला के साथ दुराचार किया. पति की बीमारी ठीक कराने गई महिला को तांत्रिक ने अपना शिकार बना लिया. इसके बाद उसने महिला को डराया कि अगर ये बात किसी को बताएगी तो दैवीय प्रकोप से उसके पति और बच्चों की मृत्यु हो जाएगी. डर के चलते पीड़िता ने पहले तो अपने साथ हुए दुष्कर्म की जानकारी किसी को नहीं दी. लेकिन तांत्रिक द्वारा बार-बार परेशान करने पर उसने अमरपाटन थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

पति को बाहर भेज महिला के साथ किया दुष्कर्म

मामला मैहर के अमरपाटन थाना क्षेत्र का है. जहां एक महिला ने 19 अगस्त को अमरपाटन थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें उसने आरोप लगाय था कि "वह अपने बीमार पति को लेकर ग्राम गोरा में एक तांत्रिक के पास झाड़-फूंक कराने गई थी. झाड़-फूंक के बाद तांत्रिक ने उसके पति को घर के अंदर से बाहर भेज दिया और इसके बाद उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया. हैवानियत के बाद आरोपी ने पीड़िता को डराते हुए कहा कि अगर वो ये बात किसी से बताएगी तो दैवीय प्रकोप के कारण उसके पति और बच्चों की मौत हो जाएगी."

पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर भेजा जेल (ETV Bharat)

पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर भेजा जेल

घटना के बाद आरोपी तांत्रिक बार-बार महिला को फोन करके परेशान करने लगा. इससे तंग आकर पीड़िता ने मामले की शिकायत थानें में दर्ज करा दी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी अनिल दाहिया (55 वर्ष), निवासी ग्राम गोरा को गिरफ्तार कर लिया. मैहर पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने बताया कि "शिकायत मिलने के बाद तत्काल अमरपाटन थाना प्रभारी को जांच के निर्देश दिए गए. जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया."