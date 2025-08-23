ETV Bharat / state

पति की झाड़-फूंक कराने गई थी महिला, हसबैंड को बाहर भेज तांत्रिक ने बनाया हवस का शिकार - MAIHAR TANTRIK MOLESTED

मैहर में पति का झाड़-फूंक कराने गई महिला के साथ तांत्रिक ने किया दुष्कर्म, किसी को न बताने के लिए दैवीय प्रकोप का डर दिखाया.

MAIHAR TANTRIK MOLESTED
पति को बाहर भेज तांत्रिक ने महिला के साथ किया दुष्कर्म (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 4:46 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 5:09 PM IST

2 Min Read

मैहर: मध्य प्रदेश के मैहर में एक तांत्रिक ने अंधविश्वास के जाल में फंसा कर एक महिला के साथ दुराचार किया. पति की बीमारी ठीक कराने गई महिला को तांत्रिक ने अपना शिकार बना लिया. इसके बाद उसने महिला को डराया कि अगर ये बात किसी को बताएगी तो दैवीय प्रकोप से उसके पति और बच्चों की मृत्यु हो जाएगी. डर के चलते पीड़िता ने पहले तो अपने साथ हुए दुष्कर्म की जानकारी किसी को नहीं दी. लेकिन तांत्रिक द्वारा बार-बार परेशान करने पर उसने अमरपाटन थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

पति को बाहर भेज महिला के साथ किया दुष्कर्म

मामला मैहर के अमरपाटन थाना क्षेत्र का है. जहां एक महिला ने 19 अगस्त को अमरपाटन थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें उसने आरोप लगाय था कि "वह अपने बीमार पति को लेकर ग्राम गोरा में एक तांत्रिक के पास झाड़-फूंक कराने गई थी. झाड़-फूंक के बाद तांत्रिक ने उसके पति को घर के अंदर से बाहर भेज दिया और इसके बाद उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया. हैवानियत के बाद आरोपी ने पीड़िता को डराते हुए कहा कि अगर वो ये बात किसी से बताएगी तो दैवीय प्रकोप के कारण उसके पति और बच्चों की मौत हो जाएगी."

पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर भेजा जेल (ETV Bharat)

पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर भेजा जेल

घटना के बाद आरोपी तांत्रिक बार-बार महिला को फोन करके परेशान करने लगा. इससे तंग आकर पीड़िता ने मामले की शिकायत थानें में दर्ज करा दी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी अनिल दाहिया (55 वर्ष), निवासी ग्राम गोरा को गिरफ्तार कर लिया. मैहर पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने बताया कि "शिकायत मिलने के बाद तत्काल अमरपाटन थाना प्रभारी को जांच के निर्देश दिए गए. जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया."

मैहर: मध्य प्रदेश के मैहर में एक तांत्रिक ने अंधविश्वास के जाल में फंसा कर एक महिला के साथ दुराचार किया. पति की बीमारी ठीक कराने गई महिला को तांत्रिक ने अपना शिकार बना लिया. इसके बाद उसने महिला को डराया कि अगर ये बात किसी को बताएगी तो दैवीय प्रकोप से उसके पति और बच्चों की मृत्यु हो जाएगी. डर के चलते पीड़िता ने पहले तो अपने साथ हुए दुष्कर्म की जानकारी किसी को नहीं दी. लेकिन तांत्रिक द्वारा बार-बार परेशान करने पर उसने अमरपाटन थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

पति को बाहर भेज महिला के साथ किया दुष्कर्म

मामला मैहर के अमरपाटन थाना क्षेत्र का है. जहां एक महिला ने 19 अगस्त को अमरपाटन थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें उसने आरोप लगाय था कि "वह अपने बीमार पति को लेकर ग्राम गोरा में एक तांत्रिक के पास झाड़-फूंक कराने गई थी. झाड़-फूंक के बाद तांत्रिक ने उसके पति को घर के अंदर से बाहर भेज दिया और इसके बाद उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया. हैवानियत के बाद आरोपी ने पीड़िता को डराते हुए कहा कि अगर वो ये बात किसी से बताएगी तो दैवीय प्रकोप के कारण उसके पति और बच्चों की मौत हो जाएगी."

पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर भेजा जेल (ETV Bharat)

पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर भेजा जेल

घटना के बाद आरोपी तांत्रिक बार-बार महिला को फोन करके परेशान करने लगा. इससे तंग आकर पीड़िता ने मामले की शिकायत थानें में दर्ज करा दी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी अनिल दाहिया (55 वर्ष), निवासी ग्राम गोरा को गिरफ्तार कर लिया. मैहर पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने बताया कि "शिकायत मिलने के बाद तत्काल अमरपाटन थाना प्रभारी को जांच के निर्देश दिए गए. जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया."

Last Updated : August 23, 2025 at 5:09 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MAIHAR WOMAN MOLESTEDWOMAN EXORCISE HUSBAND MOLESTEDMAIHAR NEWSMAIHAR EXORCISM MOLESTATIONMAIHAR TANTRIK MOLESTED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थानेदार का इस्तीफा, शनि दरबार में जान बख्श पत्नी संग रहने की कामना

भिंड का शिखर कैनो वर्ल्ड चैंपियनशिप में परचम लहराने को तैयार, बीहड़ से विदेश की छलांग

दुश्मन को दहला देने वाले रशियन टैंक मध्य प्रदेश में होंगे रिपेयर, वॉर टैंक रिपेयरिंग हब की जल्द शुरुआत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला, बालिग को शादीशुदा व्यक्ति के साथ रहने से नहीं रोका जा सकता

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.