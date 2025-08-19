ETV Bharat / state

मैहर में चौपट हो रही छात्रों की पढ़ाई, 4 टीचर्स के भरोसे चल रहा सरकारी कॉलेज - MAIHAR COLLEGE STUDENTS PROTEST

मैहर में सरकारी कॉलेज रामनगर में छात्रों ने किया प्रदर्शन, 4 शिक्षकों के भरोसे 1200 विद्यार्थियों का भविष्य.

अपनी मांगों को लेकर अड़े सरकारी कॉलेज रामनगर के छात्र (ETV Bharat)
Published : August 19, 2025 at 6:24 PM IST

मैहर: शासकीय महाविद्यालय रामनगर की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है. यहां पढ़ने वाले करीब 1200 विद्यार्थियों की पढ़ाई भगवान भरोसे चल रही है. कॉलेज में व्याप्त भारी अव्यवस्थाओं से थक हारकर मंगलवार को विद्यार्थियों का कॉलेज प्रबंधन, शासन-प्रशासन और सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा. छात्रों ने शासकीय कॉलेज रामनगर के परिसर में जमकर हंगामा काटा. विद्यार्थियों का आरोप है कि पूरा कॉलेज 4 प्राध्यापकों के भरोसे चल रहा है. शिक्षकों की कमी के चलते एक भी क्लासेस नहीं चलती है. छात्रों ने 15 दिन के अंदर समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

मांगों को लेकर छात्रों ने काटा हंगामा

मैहर के शासकीय महाविद्यालय रामनगर में छात्र-छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार 19 अगस्त को प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता चक्रधर पांडेय ने कहा,"कॉलेज में 1200 से अधिक छात्र-छात्राओं ने बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए में एडमिशन लिया है. लेकिन कॉलेज में टीचर न होने के कारण क्लासेस नहीं चल पाती है, जिससे हमारा भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है. हम लोगों ने कई बार इसको लेकर प्रिंसिपल को आवेदन दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है. पूरे कॉलेज में सिर्फ 4 टीचर हैं."

मैहर में चौपट हो रही छात्रों की पढ़ाई (ETV Bharat)

कई विषयों के शिक्षक तक नहीं

छात्र नेता चक्रधर का आरोप है,"कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य शिवकुमार वर्मा महीने में मात्र 2 दिन ही महाविद्यालय आते हैं. वहीं पदस्थ 4 शिक्षकों में से कई नियमित कक्षाएं नहीं लेते हैं. दिन भर में एक-दो क्लासेस चलती है. सबसे गंभीर स्थिति यह है कि भूगोल, अर्थशास्त्र, जियोलॉजी और रसायन शास्त्र जैसे विषयों के लिए एक भी टीचर ही नहीं है. यहां पढ़ाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है और छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रही है."

2003 से संचालित हो रहा शासकीय कॉलेज रामनगर (ETV Bharat)

2 सालों से नहीं मिली स्कॉलरशिप

प्रदर्शन में शामिल स्टूडेंट अंजली कुशवाहा ने बताया,"कॉलेज में स्टाफ की स्थिति बद से बदतर है. यहां 4 शिक्षकों के अलावा केवल एक बाबू और एक चपरासी हैं. कॉलेज संबंधी कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता है. 2 साल से स्कॉलरशिप तक नहीं आई है और पढ़ाई की बात करें, तो होती ही नहीं है. कई बार शिकायतें की, लेकिन आज तक किसी ने भी सुध नहीं ली है."

गुस्साए छात्रों ने 15 दिन का दिया समय

महाविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे आक्रोशित छात्रों ने मांगों को पूरा करने के लिए कॉलेज प्रबंधन को 15 दिन का समय दिया है. छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन और जिला प्रशासन सहित सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि "यदि जल्द कॉलेज में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई और छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे. इस दौरान जो भी होगा उसके जिम्मेदार कॉलेज प्रबंधन और शासन प्रशासन होगा.

अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने काटा हंगामा (ETV Bharat)

2003 से 4 टीचरों के भरोसे चल रहा कॉलेज

प्रभारी प्राचार्य शिवकुमार वर्मा ने बताया," मैहर जिले का शासकीय महाविद्यालय रामनगर में साल 2003 से संचालित है. शुरुआत में सिर्फ 4 पदों पर नियुक्ति हुई थी. इसके बाद 2023 में 26 अन्य पदों के लिए भर्ती निकली, लेकिन लेकिन आज तक इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से आज तक छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. मैंने कई बार पदों की नियुक्ति को लेकर प्रशासन से पत्राचार किया है, लेकिन अभी तक वहां से पदों को नहीं भरा गया है."

डीडीओ कोड नहीं होने से हो रही समस्या

शिवकुमार वर्मा ने कहा, "रामनगर महाविद्यालय का स्वयं का डीडीओ कोड नहीं है, जिसकी वजह से आज तक मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं. यहां की आवश्यकताओं का पूरा काम स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमरपाटन से होता है. इसका समाधान अभी तक नहीं निकल पा रहा है." आगे उन्होंने बताया कि मेरे पास 2 पद उपलब्ध हैं अमरपाटन और रामनगर. जिसकी वजह से दोनों जगह पर समय से पहुंचना संभव नहीं है."

