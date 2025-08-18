ETV Bharat / state

हत्याकांड से सुलगा मैहर, उग्र भीड़ ने आरोपी के घर को बनाया आग का गोला - MAIHAR SHIVNARAYAN TIWARI MURDER

मैहर के बिगौड़ी हत्याकांड के विरोध में हिंदू महापंचायत का आयोजन. परिजन ने आरोपी के मकान में लगाई आग. पुलिस ने संभाले हालात.

MAIHAR SHIVNARAYAN TIWARI MURDER
हत्याकांड से सुलगा मैहर (ETV Bharat)
Published : August 18, 2025 at 12:16 PM IST

मैहर: ताला थाना क्षेत्र के ग्राम बिगौड़ी में शिवनारायण तिवारी की हत्या कर दी गई थी. घटना के एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आरोपियों पर ठोस कार्रवाई न होने पर रविवार 17 अगस्त को हिंदू महापंचायत आयोजित की गई. पंचायत में बड़ी संख्या में ग्रामीण और हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. इस दौरान संगठन और मृतक के परिजन ने मुख्य आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया. हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात को संभाल लिया.

घर में घुसकर शिवनारायण की हत्या
11 जुलाई 2025 को शिवनारायण तिवारी की उनके ही घर में घुसकर गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. इस जघन्य वारदात में साहिल उर्फ महरूफ खान और उसके सहयोगियों का नाम सामने आया था. ग्रामीण और परिजन का आरोप है कि लंबे समय से आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और प्रशासन ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की.

MAIHAR FAMILY FIRE ACCUSED HOUSE
मैहर बिगौड़ी हत्याकांड के आरोपियों के घर में लगाई आग (ETV Bharat)

परिजन का फूटा आक्रोश
आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के विरोध में हिंदू महापंचायत बुलाई गई. पंचायत के बाद निकाली गई रैली के दौरान मृतक के परिजन का गुस्सा भड़क उठा. उन्होंने मुख्य आरोपी साहिल उर्फ महरूफ खान के घर में आग लगा दी. हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने मिलकर आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ताला, अमरपाटन, मैहर, देहात और रामनगर थानों से पुलिस बल बुलाया गयाहै. फायर ब्रिगेड ने भी आग बुझाने में भूमिका निभाई. इस समय बिगौड़ी गाँव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है. आगजनी की सूचना मिलते ही मौके पर थाना प्रभारी और SDM पहुंच गए. उन्होंने हालात पर कड़ी नजर रखने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए. मामले में अभी गांव की स्थिति सामान्य बनी हुई है.

मामले में ताला थाना प्रभारी महेंद्र मिश्रा ने बताया कि, ''कुछ दिनों पूर्व एक हत्या हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोग और परिजन आरोपियों के घर को गिराने की बात कह रहे थे. इसके बाद अचानक एक साथ लोग एकत्रित होकर गांव का भ्रमण कर रहे थे और फिर किसी अज्ञात व्यक्ति ने आगजनी की घटना को अंजाम दे दिया. जिसमें घर के बाहर झोपडी जल गई. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला शांत करवाया और अब स्थिति सामान्य है. मामले की जांच की जा रही है. विवेचना के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा.''

