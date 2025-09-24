ETV Bharat / state

पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी की धमकी बेअसर, मैहर के शारदा लोक में उमड़ रही भीड़

मैहर: मां शारदा की नगरी मैहर में नवरात्रि के मद्देनजर शारदा लोक का निर्माण प्रशासन द्वारा करवाया गया है, जिसमें रोजाना लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. देश के कोने-कोने से मां के दर्शन करने आए आए भक्तों को कोई परेशानी ना हो इसका प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया है. शारदा लोक में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर समिति और जिला प्रशासन द्वारा तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. ड्रोन आदि से मेला क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है.

त्रिकूट पर्वत पर विराजी मां शारदा के धाम में नवरात्र मेले की शुरुआत सोमवार से हो गई है. 10 दिन तक चलने वाले मेले में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं. वहीं इस मेले के लगने से पहले जिला प्रशासन और फुटपाथ दुकानदारों के बीच विवाद खड़ा हो गया था. शारदा लोक के लिए प्रशासन द्वारा मेला परिसर के आसपास फुटपाथ पर अवैध रूप से दुकान लगाने वालों को हटाया जा रहा था, जिसका दुकानदार विरोध कर रहे थे.

पूर्व विधायक ने प्रशासन को दी चेतावनी

इस कार्रवाई को लेकर प्रसाद व्यापारियों में रोष था. इस घटना के बारे में जब पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी को सूचना मिली, तो वो फुटपाथ दुकानदारों के समर्थन में खुलकर मैदान में आ गए थे. उन्होंने सोमवार को घंटाघर में आयोजित सभा से जिला प्रशासन को सख्त चेतावनी दी थी. सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि "यदि फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोगों को वैकल्पिक स्थान पर स्थापित नहीं किया गया तो वे नवरात्रि मेला बंद कराने का काम करेंगे.'' त्रिपाठी ने मंच से ही कलेक्टर को खुलेआम चेतावनी दी और कहा कि, ''दुकानदारों के हक पर किसी भी तरह की चोट बर्दाश्त नहीं की जाएगी.''

प्रशासन को दुकानदारों ने सौंपा था ज्ञापन

पूर्व विधायक के इस बयान ने नवरात्रि मेले से ठीक पहले प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी थी. वहीं सभा के अंत में दुकानदारों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में एसडीएम दिव्या पटेल को ज्ञापन सौंपा गया था. इसके बाद कार्यक्रम को समाप्त किया गया. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे थे. हालांकि बिना परेशानी के मैहर में नवरात्रि मेला चल रहा है.