मैहर में शारदीय नवरात्रि के पहले ही दिन भक्तों का सैलाब, मां शारदा के दर्शन को लगी कतारें
मैहर की मां शारदा देवी के दर्शन करने के लिए देश के कोने-कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. अभी भीड़ और बढ़ने की संभावना.
Published : September 23, 2025 at 10:58 AM IST
मैहर : शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मैहर में शारदा माता के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा. पहले ही दिन 1 लाख 7 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने मां शारदा के दर्शन किए. चारों ओर भक्तिमय माहौल है. पूरे शहर में मां शारदा के जयकारे गूंज रहे हैं. सोमवार को नवरात्रि के पहले ही दिन तड़के भक्तों की कतारें लग गईं. मंदिर के पट खुलते ही पूरा परिसर दिनभर भक्तों से भरा रहा.
देश के हर कोने से पहुंच रहे हैं भक्त
देश के कोने-कोने से आए भक्त मां शारदा के चरणों में मत्था टेककर अपनी मनोकामना मांगते रहे. नवरात्रि पर्व पर मैहर में विशेष मेले का आयोजन किया गया है. मेले में भक्तों के लिए प्रसाद, पूजा सामग्री की व्यापक स्तर पर दुकानें सजी हैं. श्रद्धालु यहां भक्ति भाव से मां की आराधना कर स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं. वहीं, भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन समिति ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है. पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों की विशेष तैनाती के साथ ही सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है.
समाजसेवी संगठनों ने लगाए स्टॉल
मंदिर समिति के साथ समाजसेवी संगठनों ने भक्तों के लिए पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की है. कई जगहों पर स्टॉल लगाए गए हैं. प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन कराना ही प्राथमिकता है. नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत मंदिर परिसर में लगातार भजन-कीर्तन हो रहे हैं. सुबह-शाम विशेष आरती और पूजा-अर्चना से वातावरण और भी दिव्य हो रहा है. श्रद्धालु इस पावन पर्व पर मां शारदा के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं.
600 मीटर ऊंचाई, पहाड़ी पर मां का मंदिर
मैहर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत पर माता शारदा देवी का वास है. मां शारदा देवी का मंदिर पर्वत की चोटी के मध्य में है. देशभर में माता शारदा का अकेला मंदिर मैहर में है. इसी पर्वत की चोटी पर माता के साथ ही श्री काल भैरवी, हनुमान जी, देवी काली, दुर्गा, श्री गौरी शंकर, शेष नाग, फूलमती माता, ब्रह्मदेव और जलापा देवी की भी पूजा की जाती है. मां शारदा के मंदिर मे देश के कोने-कोने से हजारों की संख्या में भक्त आते हैं. यहां पहाड़ी पर 600 मीटर की उंचाई पर मां शारदा का भव्य मंदिर है. मंदिर तक जाने के लिये 1080 सीढ़ियां हैं. साथ ही रोपवे से 170 रुपए की टिकट लेकर आने-जाने की सुविधा उपलब्ध है.