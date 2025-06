ETV Bharat / state

मैहर में बाइक सवारों को कुचलता चला गया अज्ञात वाहन, 3 की मौत - MAIHAR ROAD ACCIDENT

मैहर में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 9, 2025 at 7:11 AM IST | Updated : June 9, 2025 at 7:18 AM IST 2 Min Read

मैहर: मध्य प्रदेश के मैहर में भीषण सड़क हादसा हो गया. सरलानगर रोड पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए मैहर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरु कर दी है. बताया जा रहा है कि हादसे में तीनों मृतकों के सिर में गहरी चोटें आईं हैं, ज्यादा ब्लीडिंग होने से तीनों की मौत हो गई. धनवाही से मैहर जा रहे थे युवक

मिली जानकारी के मुताबिक, घटना रविवार की रात 8.30 बजे की है. बाइक पर सवार होकर चार युवक धनवाही से मैहर की ओर जा रहे थे. तभी मैहर के कोतवाली क्षेत्र के सरला नगर रोड पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को ठोकर मार दी. इस घटना में बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मर्ग कायम कर अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है.

