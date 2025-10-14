ETV Bharat / state

कसाई बना पीएमश्री कन्या स्कूल का प्रिंसिपल, छात्राओं को बेरहमी से पीटा, एक बेहोश, दूसरी का हाथ टूटा

मैहर के रामनगर स्थित पीएमश्री कन्या स्कूल में प्रिंसिपल ने छात्राओं को डंडे से पीटा. दो छात्राएं अस्पताल में भर्ती. स्कूल स्टाफ भी दहशत में.

principal brutally beat girls
कसाई बना पीएमश्री कन्या स्कूल का प्रिंसिपल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 8:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मैहर : मैहर जिले के रामनगर स्थित पीएमश्री शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल की हरकतों से छात्राओं के साथ ही सभी टीचर्स दहशत में हैं. अपनी शिकायत बौखलाए प्रिंसिपल ने 3 छात्राओं को बेरहमी से पीटा. छात्राओं पर प्रिंसिपल डंडा लेकर टूट पड़ा. इस दौरान पिटाई से एक छात्रा बेहोश हो गई तो दूसरी का हाथ फ्रैक्चर हो गया. इस घटना से स्कूल में अफरा-तफरी मच गई और पूरा स्टाफ दहशत में आ गया.

घायल दोनों छात्राओं को अस्पताल भेजा

सूत्रों के अनुसार प्रिंसिपल की पिटाई से कक्षा 10वीं की छात्रा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई. उसके जबड़े लॉक हो गए. उसकी सहेलियां संभालने आईं तो प्रिंसिपल ने उन्हें भी डंडे से पीटा. प्रिंसिपल इतने गुस्से में था कि स्कूल स्टाफ में से किसी की हिम्मत बीचबचाव करने की नहीं हुई. प्रिंसिपल की पिटाई से दूसरी छात्रा का हाथ टूट गया. इसके बाद दोनों छात्राओं को स्कूल स्टाफ ने अस्पताल पहुंचाया. जैसे ही प्रशासन को इस मामले की सूचना मिली तो हड़कंप मच गया.

रामनगर तहसीलदार अनामिका सिंह (ETV BHARAT)

तहसीलदार व थाना प्रभारी पहुंचे स्कूल

मामले के अनुसार कुछ दिन पहले छात्राओं ने इस प्राचार्य की संकुल प्राचार्य से शिकायत की थी. छात्राओं ने प्रिंसिपल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके साथ कस्तूरबा गांधी छात्रावास में जाकर अभद्र व्यवहार किया है. इसी शिकायत से नाराज होकर प्रिंसिपल ने छात्राओं पर गुस्सा उतारा. सूचना मिलते ही स्कूल में तहसीलदार अनामिका सिंह और थाना प्रभारी विजय त्रिपाठी टीम के साथ पहुंचे. उन्होंने घायल छात्राओं के बयान दर्ज किए.

छात्राओं की पिटाई से अभिभावक गुस्से में

प्रिंसिपल की हरकतों से अभिभावकों में भारी आक्रोश है. उनका कहना है कि जब बच्चों की सुरक्षा के जिम्मेदार शिक्षक ही हैवान हो जाएं तो बेटियों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा. आरोपी प्राचार्य को तुरंत निलंबित कर एफआईआर दर्ज की जाए. इस मामले में रामनगर पुलिस जांच कर रही है. तहसीलदार अनामिका सिंह का कहना है "स्कूल पहुंचकर छात्राओं के बयान लिए हैं. कई आपत्तिजनक बातें सामने आई हैं. सारी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी."

TAGGED:

MAIHAR STUDENTS PARENTS ANGRY
RAMNAGAR PM SHRI SCHOOL
PRINCIPAL BEAT 2 GIRLS HOSPITALIZED
MAIHAR NEWS
PRINCIPAL BRUTALLY BEAT GIRLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नो केमिलक हर्बल प्रोडक्ट बीमारियों से रखेगा दूर! उज्जैन की छात्राओं का गजब आविष्कार

रतलाम में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास बुलडोजर एक्शन, अवैध ढाबों को किया जमींदोज

पेंटिंग्स एग्जीबिशन में मध्य प्रदेश के वैभव की झलक, मालवा का मनमोहक ग्रामीण परिवेश भी

धान की फसल में नहीं लगेंगे रोग, इन दवाइयों का करें छिड़काव, किसानों को बंपर मुनाफा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.