ETV Bharat / state

कसाई बना पीएमश्री कन्या स्कूल का प्रिंसिपल, छात्राओं को बेरहमी से पीटा, एक बेहोश, दूसरी का हाथ टूटा

कसाई बना पीएमश्री कन्या स्कूल का प्रिंसिपल ( ETV BHARAT )