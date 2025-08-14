मैहर का चीरघर बना मवेशियों का अड्डा, 8 साल में नहीं हुआ एक भी पोस्टमार्टम

मैहर: मध्य प्रदेश के मैहर जिले में लाखों की लागत से बना चीरघर (पोस्टमार्टम हाउस) खंडहर में तब्दील हो गया है. करीब 8 साल पहले बना चीरघर चालू होने से पहले ही जर्जर हो चुका है. लेकिन संबंधित लोगों की लापरवाही के चलते यह आज तक संचालित नहीं हो सका. अब यहां मवेशियों का ठिकाना बन चुका है.
पोस्टमार्टम घर चालू होने से पहले बना खंडहर
अमरपाटन विकासखंड के सीएचसी मुकुंदपुर में बनाया गया पोस्टमार्टम घर स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के कारण जर्जर हो गया. लेकिन यहां आज तक किसी भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ. इसको बनाने का उद्देश्य था कि ग्रामीण इलाकों में असामयिक मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम समय पर करना और मौत के सही कारणों का पता लगाना. लेकिन भवन तैयार होने के बाद यहां डॉक्टरों को बहाल नहीं किया गया और न ही कोई उपकरण मुहैया कराया गया.
स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी
पोस्टमार्टम हाउस का बिजली कनेक्शन कट चुका है और दरवाजा, चौखट और खिड़की टूटी पड़ी है. अंदर मवेशी खुलेआम घूमते हैं. ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि "भवन निर्माण के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संचालन में कोई रुचि नहीं दिखाई. जिसकी वजह से भवन आज खंडहर में तब्दील हो चुका है."
8 साल पहले बना था भवन
यहां पदस्थ एकमात्र चिकित्सक सूरज ठाकुरिया डिलीवरी प्वाइंट और प्रतिदिन 100 से ज्यादा मरीजों की ओपीडी संभाल रहे हैं, जिससे पोस्टमार्टम प्रोटोकॉल के लिए समय निकालना संभव नहीं है. स्थानीय लोगों ने बताया कि वह प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से चीरघर को जल्द चालू करने की मांग की है. लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई.
स्टाफ नहीं होने के कारण बना खंडहर
डॉ. सूरज ठाकुरिया ने बताया कि "लोगों की सुविधा के लिए बहुत बेहतर भवन बनाया गया था, लेकिन यहां स्टाफ नहीं होने के कारण खंडहर बन गया. लंबे समय से यहां कोई नहीं आया है. मेरी जानकारी के अनुसार जबसे पोस्टमार्टम हाउस तैयार हुआ है, यहां किसी भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है."
अमरपाटन विधायक राजेंद्र सिंह ने उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा, "बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा किया जा रहा है. उपमुख्यमंत्री के बगल में मुकुंदपुर है, जब स्वास्थ्य विभाग नजदीक की व्यवस्था ऐसी है तो पूरे प्रदेश में हालत क्या होगी. उपमुख्यमंत्री को इस विषय पर तुरंत संज्ञान लेकर उसे चालू करवाना चाहिए."