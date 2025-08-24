ETV Bharat / state

कभी शान-अब संकट में पान, गुटखे ने फेरा किसानों की मेहनत पर पानी - MAIHAR PAN CULTIVATION

मैहर में खत्म होने की कगार पर पान की खेती. कभी सम्मान-संस्कार का प्रतीक होता था पान. आधुनिकता की आंधी में खो रहा अस्तित्व.

MAIHAR PAN CULTIVATION
कभी शान-अब संकट में पान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 4:46 PM IST

Updated : August 24, 2025 at 4:57 PM IST

मैहर: मध्य प्रदेश का मैहर जिला कभी पान की खेती के लिए पहचान रखता था. यहां के पान देशभर में मशहूर थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं. बाजार की मार, मौसम की मार और पान मसाला गुटखे की बढ़ती खपत ने परंपरागत पान की खेती को हाशिए पर ला दिया है. जिससे अब पान का काम भी प्रभावित है और जो पान की खेती पर निर्भर रहते थे वो भी प्रभावित हैं.

पान की खेती से मोहभंग
मैहर और सतना में करीब 45 सालों से पान की खेती करने वाले किसान बताते हैं कि, ''पहले सुबह-सुबह बरेज में लहराती लताओं को देखने आदत थी, लेकिन अब हालात ने चमक छीन ली है. पहले जहां 30 से अधिक परिवार खेती करते थे, आज गिनती के ही किसान बचे हैं.''

Maihar paan demand decreased
मैहर में खत्म होने की कगार पर पान की खेती (ETV Bharat)

पहले 50 हजार पत्ते बिक जाते थे
एक अन्य किसान ने बताया कि, ''क्षेत्र में पहले 50 हजार पत्ते बेचते थे, अब 5 हजार भी बिक जाएं तो गनीमत है. आधुनिक बाजार ने परंपरागत खेती को खत्म कर दिया है, जिससे अब पान के किसान भी दूसरे रोजगार की ओर पलायन कर रहे हैं.''

घटती मांग, गिरते दाम
कभी एक गड्डी (100 पत्ते) 60 से 70 रुपये में बिकती थी, लेकिन अब दाम घटकर 20–25 रुपये रह गए हैं. पान मसाला और गुटखे के चलते पारंपरिक पान की खपत लगभग खत्म हो चुकी है. लोग भी आधुनिक दौर में अब गुटका और पान मसाले का उपयोग कर रहे हैं, जिससे पान का उपयोग भी कम हो गया और पान का अस्तित्व कुछ जगहों तक ही सिमट कर रह गया है.

मंडियों का निजीकरण
सतना, मैहर जिले में किसान बताते हैं कि, ''पहले सतना और मैहर में सरकारी मंडियां थीं, लेकिन अब सब निजी हाथों में हैं. छोटे किसान बड़े व्यापारियों के सामने टिक नहीं पाते जिससे अब पान की खेती भी डूबती हुई नजर आ रही है. लागत के अनुसार दाम नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.''

अगर बेचने के लिए मैहर पान के 1000 पत्ते लेकर जाएं तो सिर्फ 50 रुपये मिलते हैं, जबकि आने-जाने में ही उतना खर्च हो जाता है. जिससे कि घर खर्च और अन्य कार्यों के लिए भी पैसे नहीं मिल पा रहे और किसान भी अपने कार्यों को नहीं कर पा रहे. जिससे बाद अब पान की खेती का पतन होते हुए दिखाई दे रहा है.

लागत ज्यादा, आमदनी कम
एक बरेज (पान उगाने की जगह) बनाने में करीब 50 हजार रुपये का खर्च आता है. पहले एक बरेज से लाख रुपये तक की आमदनी हो जाती थी, अब मुश्किल से 25 हजार निकल पाता है. यही वजह है कि नई पीढ़ी खेती से मोहभंग कर रही है.

पान के किसान मदन चौरसिया ने बताया कि, ''पान की खेती अब घाटे का सौदा है, मेहनत और लगन बहुत लगती है लेकिन दाम और बाजार हमारे पक्ष में नहीं हैं. इसलिए यह खेती अब बेकार होने के साथ साथ घाटे का सौदा है और अब आने वाली पीढ़ी पान की खेती बिल्कुल नहीं करेगी.''

