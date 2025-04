ETV Bharat / state

दो नेशनल हाईवे पर भीषण दुर्घटनाएं, मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर जिंदा जला युवक - NH30 MOVING TRUCK CAUGHT FIRE

आग का गोला बना सीमेंट भरा ट्रक ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 30, 2025 at 6:56 AM IST | Updated : April 30, 2025 at 7:17 AM IST 3 Min Read

मैहर : मंगलवार को मध्य प्रदेश में दो नेशनल हाईवे पर भीषण ट्रक दुर्घटनाएं हुईं. पहली घटना मैहर थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 पर हुई. यहां एक चलते हुए ट्रक में धमाके के साथ अचानक आग भड़क गई. तेज आग की लपटों को उठता देख ड्राइवर ने चलते ट्रक से कूदकर कर जान बचाई. वहीं राहगीरों ने तत्काल घटना की सूचना मैहर थाना पुलिस एवं फायर ब्रिगेड को दी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक में खाना बनाने के लिए रखे सिलिंडर या किसी ज्वलनशील पदार्थ की वजह से ये घटना घटी. वहीं, मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर हुए एक हादसे में एक युवक की जिंदा जलने से मौत हो गई. ट्रक में आग लगने के साथ राहगीरों ने सुनी धमाके की आवाज (Etv Bharat) इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रक धू-धूकर जलता हुआ नजर आता है. कैसे आग का गोला बना सीमेंट भरा ट्रक?

बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम 4 बजे के आस पास ट्रक एमपी-19एचए-3193 मैहर केजेएस सीमेंट फैक्ट्री से निकला. कुछ ही देर बाद सीमेंट लोडेड ट्रक ट्रेन में सीमेंट डंप करने के लिए रेलवे रैक की ओर जा रहा था, इसी दौरान ट्रैक में अचानक आग लग गई. ट्रक से आग की लपटों को उठता देख चालक शुभम चौधरी ने ट्रक से कूद कर अपनी जान बचाई. ट्रक को आग की लपटों से घिरा देख नेशनल हाईवे पर पीछे की ओर जाम लग गया. इतनी तेजी से कैसे भड़की आग? मौके पर मैहर नगर पालिका एवं केजेएस सीमेंट फैक्ट्री की फायर ब्रिगेड की दो गाड़ीयां पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. वहीं, चालक शुभम चौधरी ने आग लगने के कारण पर आशंका जताई कि शॉर्ट सर्किट या फिर टर्बो फटने की वजह से गाड़ी में आग लगी है. वहीं, राहगीरों का कहना था कि ट्रक चालक ट्रकों में खाना बनाने के लिए छोटे सिलिंडर रखते हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं होती हैं. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामला दर्ज कर लिया है और ट्रक में आग लगने के कारण की जांच पड़ताल की जा रही है. मप्र राजस्थान सीमा पर भी हुआ ऐसा ही हादसा (Etv Bharat) यह भी पढ़ें - बुरहानपुर में गौशाला में लगी भीषण आग, 20 से ज्यादा की मवेशियों की जलकर मौत

कानपुर से सूरत जा रही बस शाजापुर में बनी आग का गोला, हुई स्वाहा

प्रधान आरक्षक विपिन सोधिया ने बताया, '' ट्रक में आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंच कर एक ओर के ट्रैफिक को रोक कर दो दमकल वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया. आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है.'' मप्र राजस्थान सीमा पर जिंदा जला युवक मंगलवार को इंदौर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजस्थान मप्र की सीमा पर एक युवक की जिंदा जलने से मौत हो गई. दरअसल, यहां चवली बॉर्डर पर एक ट्रक और बाइक में भिड़ंत के बाद ट्रक में आग लग गई. इस हादसे में एक युवक की जलने से मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. जिसे उपचार के लिए राजस्थान के झालवाड़ रेफर किया गया. बताया जा रहा है कि बाइक सवार महिला गर्भवती थी और वह घटनास्थल पर आग लगने से झुलस गई है. सोयत थाना प्रभारी यशवंत राव गायकवाड़ ने बताया, '' सेवफल से भरे ट्रक और बाइक की आपने सामने भिड़ंत हुई है. हादसे में झालावाड़ जिले के बांसखेड़ी के रहने वाले युवक की जलने से मौत हो गई.''

मैहर : मंगलवार को मध्य प्रदेश में दो नेशनल हाईवे पर भीषण ट्रक दुर्घटनाएं हुईं. पहली घटना मैहर थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 पर हुई. यहां एक चलते हुए ट्रक में धमाके के साथ अचानक आग भड़क गई. तेज आग की लपटों को उठता देख ड्राइवर ने चलते ट्रक से कूदकर कर जान बचाई. वहीं राहगीरों ने तत्काल घटना की सूचना मैहर थाना पुलिस एवं फायर ब्रिगेड को दी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक में खाना बनाने के लिए रखे सिलिंडर या किसी ज्वलनशील पदार्थ की वजह से ये घटना घटी. वहीं, मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर हुए एक हादसे में एक युवक की जिंदा जलने से मौत हो गई. ट्रक में आग लगने के साथ राहगीरों ने सुनी धमाके की आवाज (Etv Bharat) इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रक धू-धूकर जलता हुआ नजर आता है. कैसे आग का गोला बना सीमेंट भरा ट्रक? बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम 4 बजे के आस पास ट्रक एमपी-19एचए-3193 मैहर केजेएस सीमेंट फैक्ट्री से निकला. कुछ ही देर बाद सीमेंट लोडेड ट्रक ट्रेन में सीमेंट डंप करने के लिए रेलवे रैक की ओर जा रहा था, इसी दौरान ट्रैक में अचानक आग लग गई. ट्रक से आग की लपटों को उठता देख चालक शुभम चौधरी ने ट्रक से कूद कर अपनी जान बचाई. ट्रक को आग की लपटों से घिरा देख नेशनल हाईवे पर पीछे की ओर जाम लग गया. इतनी तेजी से कैसे भड़की आग? मौके पर मैहर नगर पालिका एवं केजेएस सीमेंट फैक्ट्री की फायर ब्रिगेड की दो गाड़ीयां पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. वहीं, चालक शुभम चौधरी ने आग लगने के कारण पर आशंका जताई कि शॉर्ट सर्किट या फिर टर्बो फटने की वजह से गाड़ी में आग लगी है. वहीं, राहगीरों का कहना था कि ट्रक चालक ट्रकों में खाना बनाने के लिए छोटे सिलिंडर रखते हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं होती हैं. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामला दर्ज कर लिया है और ट्रक में आग लगने के कारण की जांच पड़ताल की जा रही है. मप्र राजस्थान सीमा पर भी हुआ ऐसा ही हादसा (Etv Bharat) यह भी पढ़ें - बुरहानपुर में गौशाला में लगी भीषण आग, 20 से ज्यादा की मवेशियों की जलकर मौत

कानपुर से सूरत जा रही बस शाजापुर में बनी आग का गोला, हुई स्वाहा

प्रधान आरक्षक विपिन सोधिया ने बताया, '' ट्रक में आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंच कर एक ओर के ट्रैफिक को रोक कर दो दमकल वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया. आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है.'' मप्र राजस्थान सीमा पर जिंदा जला युवक मंगलवार को इंदौर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजस्थान मप्र की सीमा पर एक युवक की जिंदा जलने से मौत हो गई. दरअसल, यहां चवली बॉर्डर पर एक ट्रक और बाइक में भिड़ंत के बाद ट्रक में आग लग गई. इस हादसे में एक युवक की जलने से मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. जिसे उपचार के लिए राजस्थान के झालवाड़ रेफर किया गया. बताया जा रहा है कि बाइक सवार महिला गर्भवती थी और वह घटनास्थल पर आग लगने से झुलस गई है. सोयत थाना प्रभारी यशवंत राव गायकवाड़ ने बताया, '' सेवफल से भरे ट्रक और बाइक की आपने सामने भिड़ंत हुई है. हादसे में झालावाड़ जिले के बांसखेड़ी के रहने वाले युवक की जलने से मौत हो गई.''

Last Updated : April 30, 2025 at 7:17 AM IST