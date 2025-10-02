ETV Bharat / state

मां दुर्गा पर बुजुर्ग की अनोखी श्रद्धा, दाना-पानी त्याग शरीर पर उगा लिए जवारे

मां दुर्गा भक्त ने शरीर पर बोए जवारे ( ETV Bharat )

मैहर: नवरात्र के पावन पर्व पर देशभर में देवी भक्ति के अलग-अलग स्वरूप देखने को मिले. देशभर में माता के भव्य पंडाल सजाए गए, लोगों ने जमकर गरबा किया. तो कहीं लोगों ने मंदिरों में जाकर भजन-कीर्तन किया. इसी कड़ी में मैहर के रामनगर इलाके के बाबूपुर गांव से एक अद्भुत दृश्य सामने आया है. यहां एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मां दुर्गा की आराधना में ऐसी भक्ति दिखाई कि देखकर लोग दंग रह गए. हर नवरात्र पर करते हैं विशेष साधना हर जगह भक्ति के अलग-अलग रंग देखने मिलते हैं. कुछ ऐसा ही भक्ती का अलग नजारा मैहर में नजर आया. बाबूपुर निवासी करीब 60 वर्षीय श्यामलाल पिता छोटेलाल ने देवी के प्रति अपनी आस्था और समर्पण अनोखे तरीके से प्रकट किया है. उन्होंने अपने शरीर में जवारे बो लिए हैं. यह दृश्य देखने वाले श्रद्धालुओं की आंखें फटी की फटी रह गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि "श्यामलाल पिछले कई वर्षों से लगातार नवरात्रि पर अनुष्ठान करते आ रहे हैं. प्रत्येक वर्ष वो किसी न किसी अनोखे तरीके से साधना करते हैं."

