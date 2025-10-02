मां दुर्गा पर बुजुर्ग की अनोखी श्रद्धा, दाना-पानी त्याग शरीर पर उगा लिए जवारे
मध्य प्रदेश के मैहर में दिखा देवी भक्ति का अद्भुत नजारा, बुजुर्ग ने शरीर में जवारे बो अपने आस्था और समर्पण को किया प्रकट.
मैहर: नवरात्र के पावन पर्व पर देशभर में देवी भक्ति के अलग-अलग स्वरूप देखने को मिले. देशभर में माता के भव्य पंडाल सजाए गए, लोगों ने जमकर गरबा किया. तो कहीं लोगों ने मंदिरों में जाकर भजन-कीर्तन किया. इसी कड़ी में मैहर के रामनगर इलाके के बाबूपुर गांव से एक अद्भुत दृश्य सामने आया है. यहां एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मां दुर्गा की आराधना में ऐसी भक्ति दिखाई कि देखकर लोग दंग रह गए.
हर नवरात्र पर करते हैं विशेष साधना
हर जगह भक्ति के अलग-अलग रंग देखने मिलते हैं. कुछ ऐसा ही भक्ती का अलग नजारा मैहर में नजर आया. बाबूपुर निवासी करीब 60 वर्षीय श्यामलाल पिता छोटेलाल ने देवी के प्रति अपनी आस्था और समर्पण अनोखे तरीके से प्रकट किया है. उन्होंने अपने शरीर में जवारे बो लिए हैं. यह दृश्य देखने वाले श्रद्धालुओं की आंखें फटी की फटी रह गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि "श्यामलाल पिछले कई वर्षों से लगातार नवरात्रि पर अनुष्ठान करते आ रहे हैं. प्रत्येक वर्ष वो किसी न किसी अनोखे तरीके से साधना करते हैं."
श्रद्धा या अंधभक्ति?
इस साल श्यामलाल ने माता की कृपा पाने के लिए अपने शरीर को ही तपस्या का माध्यम बना लिया. खास बात यह है कि अब तक उन्हें कभी चिकित्सीय सहायता की जरूरत नहीं पड़ी. जैसे ही वह अपने शरीर में जवारे बोने शुरू किए, मौके पर मौजूद श्रद्धालु "जय माता दी" के जयकारों के साथ उमड़ पड़े.
ग्रामीण आस्था का अद्भुत रूप
कुछ लोग इसे भक्ति का विलक्षण स्वरूप मान रहे हैं तो वहीं कई इसे अंधभक्ति और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला कदम बता रहे हैं. इसकी खबर फैलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े. ग्रामीणों का कहना है कि श्यामलाल की आस्था अद्वितीय है और वे मां दुर्गा के परम भक्त माने जाते हैं.
नवरात्रि पर यह दृष्य समाज में चर्चा का विषय बन गई है. सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या देवी की भक्ति का वास्तविक स्वरूप शरीर को पीड़ा देना है या फिर मन और कर्म से निर्मल आस्था व्यक्त करना.