मैहर: मध्य प्रदेश के मैहर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला का शव घर में रखे बक्से में बरामद हुआ है. इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है. मृतका के भाई ने रविवार को ही अपने बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. प्रारंभिक जांच में पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है. मृतका की पहचान 40 वर्षीय अनीता चौधरी के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

3 दिन से लापता थी महिला

मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के महाराजा नगर के अंध्राटोला इलाके का है. जानकारी के अनुसार, रविवार की सुबह मृतका अनीता के भाई ने देवीजी पुलिस चौकी में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसने पुलिस को बताया था कि उसकी बहन 3 दिन से कई पता नहीं चल रहा है.

घर में रखे बक्से में मिला महिला का शव (ETV Bharat)

गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद मृतका का भाई अपने साले के साथ अनीता के घर पहुंचा. वहां दरवाजे पर ताला लगा था, जिसे तोड़ा गया. अंदर जाते ही कमरे से तेज बदबू आ रही थी और वहां रखे एक हरे रंग के बक्से के पास खून के धब्बे दिखाई दिए. बक्से में ताला लगा था. यह देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.

घर में रखे बक्से में मिला महिला का शव

किसी अनहोनी की आशंका पर युवक ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. मौके पर मैहर थाना प्रभारी अनिमेष द्विवेदी पुलिस दल के साथ पहुंचे. बक्सा खोला गया तो उसमें कपड़े में लिपटी हुई अनीता की लाश बरामद हुई. घटना की गंभीरता को देखते हुए सतना से डॉग स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया. रात होने की वजह से रविवार को शव को बक्से में ही छोड़कर घर को सील कर दिया गया था. पुलिस को घटनास्थल से कुछ मोबाइल नंबर मिले हैं, जिनके आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

घर के बाहर लगा था ताला (ETV Bharat)

पुलिस ने हत्या की जताई आशंका

सोमवार की सुबह पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बक्से से बाहर निकाला और आगे की कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई है. चौकी प्रभारी अरविंद द्विवेदी ने बताया, " कल देर शाम एक घर से दुर्गंध आने की सूचना मिली थी. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो घर में रखे बक्से में एक महिला का शव बरामद हुआ.

पंचनामा कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. शव2-3 दिन पुराना लग रहा है. महिला घर में अकेली रहती थी और प्रसाद बेचने का काम करती थी. उसके बच्चे सूरत में रहते हैं.''