नवरात्रि पर नहीं बिकेगा मांस-मछली, नॉनवेज फ्री हुआ मैहर, होगा तगड़ा एक्शन
मैहर में नॉनवेज की बिक्री पर लगी रोक, मां शारदा मंदिर के प्रशासक ने जारी किए आदेश, मांस-मछली बेचते पाए जाने पर होगा तगड़ा एक्शन.
Published : September 21, 2025 at 7:15 PM IST
मैहर: मां शारदा की नगरी मैहर में नवरात्रि पर्व को लेकर प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है. मंदिर प्रशासक दिव्य पटेल ने आदेश जारी करते हुए 22 सितंबर से 2 अक्टूबर नवरात्रि समापन तक नगर क्षेत्र में मांस, मछली और अंडे के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. मैहर को मां शारदा की नगरी और धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है. नवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं. इस दौरान नगर की धार्मिक और पवित्र छवि बनी रहे, इसी कारण से मांसाहार की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है. मंदिर का प्रशासक एसडीएम होता है.
आदेश का सख्ती से होगा पालन
मंदिर प्रशासक ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. नगर परिषद और स्थानीय पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वे आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं. नवरात्रि पर्व के मद्देनजर पहले से ही प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है. श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किए जा रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा. मंदिर और मेला परिसर की सफाई व सजावट का काम भी तेजी से चल रहा है.
श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम
नवरात्रि के दौरान मैहर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए भी प्रशासन विशेष इंतजाम कर रहा है. पेयजल, रोशनी और चिकित्सा सुविधा पर खास ध्यान दिया जा रहा है. इस मामले में एसडीएम दिव्य पटेल का कहना है कि "नवरात्रि के पावन अवसर पर मां शारदा देवी धाम पर देश के कोने-कोने से श्रद्धालु मैहर पहुंचते हैं. श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंतर्गत मांस अंडा और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है.
आदेश उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
भक्तों की भावना व धार्मिक माहौल को देखते हुए शहर में मांस की बिक्री पर निर्णय लिया गया है. अगर कोई इस आदेश की अवहेलना करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. यह प्रतिबंध संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र मैहर में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लागू रहेगा.