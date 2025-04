ETV Bharat / state

मैहर में कुएं में तड़प रही थी महिला, बाहर आकर बताई खौफनाक आपबीती - MAIHAR MOLESTATION CASE

मजदूरी करने गई महिला के साथ दुष्कर्म ( Getty Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 19, 2025 at 11:38 AM IST | Updated : April 19, 2025 at 11:44 AM IST 2 Min Read

मैहर: जिले के ताला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुशमहट में एक युवक पर महिला से दुष्कर्म करने के आरोप लगे हैं. महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी मजदूरी के बहाने उसे घर से ले गया और मैहर में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद आरोपी उसे कुएं में फेंक कर फरार हो गया. महिला के कुएं में गिरे होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. महिला को कुएं से बाहर निकाला गया. पीड़ित महिला को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल भेजा गया है. पुलिस ने मामला दर्ज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 32 फीट गहरे कुएं में पड़ी थी महिला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 18 अप्रैल को मैहर जिले के ताला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुशमहट के कुएं में एक महिला के गिरने की सूचना ताला थाना पुलिस को मिली. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर देखा की 32 फीट गहरे सूखे कुएं में एक घायल महिला पड़ी हुई है. जिसे ग्रामीणों के मदद से कुएं से निकाला गया. महिला ने बताया कि, वह सीधी की रहने वाली है. उसने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने उसे कुएं में फेंक दिया.

