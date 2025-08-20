ETV Bharat / state

किडनी फेल होने से श्वेत बाघ टीपू की मौत, मुकुंदपुर टाइगर रिजर्व में बचे सिर्फ इतने सफेद टाइगर - MAIHAR MALE WHITE TIGER DIES

मैहर के मुकुंदपुर टाइगर रिजर्व में श्वेत बाघ 'टीपू' की लंबी बीमारी के बाद मौत, पोस्टमार्टम में हुए चौंकाने वाले खुलासे.

TIGER DIES DUE KIDNEY FAILURE
श्वेत बाघ टीपू की किडनी फेल होने से मौत हो गई (ETV Bharat)
मैहर: मुकुंदपुर टाइगर रिजर्व में मंगलवार को नर श्वेत बाघ "टीपू" की तबियत बिगड़ने से मौत हो गई. सतना डीएफओ मयंक चांदीवाल एवं जू डायरेक्टर रामेश्वर टेकाम ने इसकी पुष्टि की है. अधिकारियों ने बताया कि बाघ की उम्र की लगभग 11 वर्ष थी और पिछले तीन माह से वह बीमार चल रहा था. पोस्टमार्टम के बाद उसकी मौत का कारण क्रोनिक किडनी फेलियर बताया गया है.

लंबे समय से बीमार चल रहा था टीपू

जानकारी के अनुसार, टीपू को साल 2023 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली से मुकुंदपुर टाइगर रिजर्व में लाया गया था. वह पिछले तीन महीने से बीमार चल रहा था. महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी के 11 वर्षीय नर बाघ "टीपू" की पिछले एक सप्ताह से तबीयत और बिगड़ गई थी, जिसके बाद मंगलवार को उसने दम तोड़ दिया. मुकुंदपुर टाइगर रिजर्व में अब सिर्फ 3 श्वेत बाघ रघु, सोनम और मोहन बचे हैं.

श्वेत बाघ की लंबी बीमारी के बाद मौत (ETV Bharat)

उपचार के दौरान ली अंतिम सांस

उसका इलाज मुकुन्दपुर जू के वन्यप्राणी चिकित्सक डॉ. नितिन गुप्ता द्वारा किया जा रहा था. इसके अलावा एसडब्ल्यूएफएच जबलपुर के डॉ. अमोल रोकड़े, वेटरनरी कॉलेज रीवा की वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक डॉ. कंचन वालवाडकर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश तोमर से आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण और पैथोलॉजी जांच कराया जा रहा था. जिसके चलते उसे गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया था. चिकित्सकों की टीम लगातार उसकी देखरेख कर रही थी.

अधिकारियों की मौजूदगी में दाह-संस्कार

लेकिन मंगलवार दोपहर 1:54 मिनट पर टीपू ने अंतिम सांस ली. चिकित्सकीय दल ने पोस्टमार्टम कर बाघ के अवयवों के सैंपल सुरक्षित रख लिए हैं. प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण क्रोनिक किडनी फेल्युअर पाया गया. शव परीक्षण के बाद श्वेत बाघ का दाह-संस्कार वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में कर दिया गया.

जू डायरेक्टर रामेश्वर टेकाम ने बताया कि "महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी और जू मुकुंदपुर में रखे गए टीपू के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही थी. मुकुंदपुर जू के वन्यप्राणी चिकित्सक डॉ. नितिन गुप्ता के साथ-साथ जबलपुर एसडब्ल्यूएफएच के डॉ. अमोल रोकड़े, वेटरनरी कॉलेज रीवा की डॉ. कंचन वालवाडकर और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डॉ. राजेश तोमर द्वारा उसका इलाज किया जा रहा था. लेकिन टीपू ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. टीपू का अंतिम संस्कार कर दिया गया है."

