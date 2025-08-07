मैहर: प्रसिद्ध मां शारदा मंदिर में रोजाना हजारों भक्त माता के दर्शन करने पहुंचते हैं. भक्त मंदिर में नारियल भी चढ़ाते हैं. कई श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो नारियल को मंदिर में ही छोड़ देते हैं. बाद में मंदिर प्रशासन उनको फेंक देता है. मैहर के रहने वाले अशोक विश्वकर्मा इन्हीं फेंके हुए नारियल से बेहद आकर्षक खिलौने और कई जरूरत के सामने बनाते हैं. अशोक 35 साल से ये काम कर रहे हैं. हैरानी की बात ये है कि वे इसके लिए किसी बड़ी मशीन का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वो अपने हाथों से इन नारियलों को सुंदर और बेहद आकर्षक आकार देते हैं.

श्रद्धालुओं को फ्री में देते हैं कलाकृतियां

मां शारदा मंदिर में पदस्थ प्रोटोकॉल कर्मचारी अशोक द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को लोग खूब पसंद करते हैं. मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को वे फ्री में ये कलाकृतियां दे देते हैं. वे नारियल के खोल से कप, ग्लास, कटोरी, फूलदान, पेन स्टैंड, ऐश-स्ट्रे, फोटो फ्रेम, शोपीस, पक्षियों की आकृति और अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाते हैं. उन्होंने बताया कि एक दिन उन्हें नारियल का खोल पानी पीने के ग्लास जैसा लगा, फिर वहीं से उनके मन में विचार आ गया कि इससे और अच्छी और सुंदर चीजें बनाई जा सकती हैं. तभी से ये सिलसिला शुरू हो गया.

श्रद्धालुओं को फ्री में देते हैं कलाकृतियां (ETV Bharat)

हैंडमेड होती है अशोक की कारीगरी

अशोक इन कलाकृतियों को बनाने के लिए केवल हाथ से काम करने वाले औजार जैसे आरी, ब्लेड, रेतमार कागज और एरालडाइट का इस्तेमाल करते हैं. इस प्रकार ये कलाकृति पूरी तरह से हस्तनिर्मित होती है और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है. अशोक बताते हैं कि लोग उनकी कलाकृतियों और उनके काम की सराहना करते हैं. इससे उन्हें अपने काम को लेकर संतुष्टि मिलती है.

हैंडमेड है कलाकृति (ETV Bharat)

अपनी रचनात्मकता से पर्यावरण संरक्षण का दे रहे हैं संदेश

अशोक विश्वकर्मा ने बताया कि "वे इन कलाकृतियों को बेचते नहीं. बल्कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को तोहफे में भेंट कर देते हैं. इसके अलावा यदि कोई उनसे ये कला सीखना चाहे तो वे उसको सिखा देंगे और वो आसानी से सीख भी जाएगा." अशोक अपने काम को पर्यावरण संरक्षण के नजरिए से भी देखते हैं. अशोक का निस्वार्थ भाव समाज में रचनात्मकता और पर्यावरणीय चेतना का संदेश फैला रहा है. साथ ही उनकी कला ये भी दर्शाती है कि सकारात्मक सोच और रचनात्मक दृष्टि से बेकार समझे जाने वाली वस्तु को नया स्वरूप दिया जा सकता है.